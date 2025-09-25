Лукашенко 25 сентября направится с двухдневным рабочим визитом в Россию

Президент сегодня, 25 сентября, направится с двухдневным рабочим визитом в Россию. Александр Лукашенко примет участие в Глобальном атомном форуме, который соберет около 10 тысяч экспертов и гостей – представителей более чем 100 стран. Интерес к чистой энергетике – общемировой. Даже те государства, которые прежде выступали против мирного атома, сегодня разрабатывают программы по строительству атомных станций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый энергоблок белорусской АЭС был введен в эксплуатацию в 2021 году. Станция построена в сотрудничестве с «Росатомом». Наш опыт создания профильной отрасли и эксплуатации АЭС – интересен многим. Как подчеркнул заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, на форуме белорусская делегация будет не только смотреть на других. Что касается дальнейшего сотрудничества с «Росатомом», подписана дорожная карта, в которую включено развитие, например, ядерной медицины, создание соответствующих центров. В ходе рабочего визита нашего Президента, как ожидается, состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Двусторонняя повестка у двух лидеров всегда насыщенная. Конечно, это и международная часть. Это, безусловно, защита внутреннего рынка в рамках Союзного государства. Это единая промышленная политика. Безусловно, это вопросы в нефтегазовом секторе. Поэтому Президентам всегда есть что обсудить. И надо отметить, что нерешаемых проблем с Российской Федерацией сегодня не существует.

Как отметил наш посол в России, по итогам текущего года показатели объема экспорта не упали. Вместе с тем продолжается реализация 28 совместных программ Союзного государства. Стороны готовы обсуждать следующий этап интеграции, ее основой должно стать создание совместных предприятий, чтобы обеспечить технологический суверенитет.