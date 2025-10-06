Служба внешней разведки Российской Федерации сообщила, что британские власти недовольны провалом своих попыток добиться стратегического поражения РФ и готовят новую провокацию в ответ на успехи Москвы на украинском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

«В Лондоне взбешены тем, что многолетние британские усилия добиться «стратегического поражения» России и превратить ее в страну-изгоя терпят крах», – говорится в сообщении пресс-бюро.

По данным СВР, канцелярия премьер-министра Великобритании и спецслужбы рассматривают меры давления в попытке изменить ситуацию в свою пользу.

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