Крах очередного кабмина при Макроне: премьер ушел в отставку спустя 27 дней

Французский премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку меньше чем через месяц после своего назначения, что стало самым коротким сроком пребывания во главе правительства за всю историю Пятой республики. Президент Эммануэль Макрон согласился с его отставкой. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной стали острые противоречия по поводу нового состава кабинета. Назначение бывшего министра экономики Брюно Ле Мэра министром обороны и сохранение большинства предыдущих министров вызвало критику как со стороны оппозиции, так и внутри партии власти. Министр внутренних дел Брюно Ритейло выразил недовольство, сказав, что новый состав не отражает перемен.

Реакция на уход в отставку была незамедлительной: Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты», призвал Макрона уйти в отставку. На это также отреагировали финансовые рынки: индекс CAC 40 упал более чем на 2 %, особенно сильно пострадали акции крупных банков и промышленных компаний.

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