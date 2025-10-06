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В Apple готовятся к смене руководства: рассматривается преемник Кука

06 октября 2025 10:41
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В Apple готовятся к смене руководства: рассматривается преемник Кука-0

Apple готовится к смене руководства: Джон Тернус, ведущий инженер компании, рассматривается в качестве кандидата на замену Тиму Куку. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уход Кука с поста генерального директора может стать испытанием для корпорации, несмотря на стабильность управленческой команды в последние годы.

Ожидается, что Кук останется в компании, возможно, в качестве председателя совета директоров, как это ранее делали другие лидеры отрасли. Такая преемственность может сыграть важную роль в нынешних политических условиях.

Фото: pixabay

# Технологии # Информационные технологии # It-технологии

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