«Славия» победила «Сморгонь» в заключительном поединке 24 тура ЧБ по футболу

«Славия» победила «Сморгонь» в заключительном поединке 24-го тура чемпионата страны по футболу. Главные события произошли в дебютном тайме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости отличились первыми. Точный удар нанес Чеботарь. Но радовались они недолго. Буквально через 2 минуты шансы уравнял Соловей. До перерыва Мельников вывел подопечных Ивана Биончика вперед. А на 90-й с пенальти успех закрепил Иванов.

Таким образом, «Славия» осталась в таблице на третьей позиции. На вершине «МЛ Витебск». Но отставание минского «Динамо» сократилось до скромных четырех пунктов, при этом бело-голубые имеют поединок в запасе.