Белорусские хоккеисты отметились в матчах КХЛ

Белорусские исполнители продолжают помогать другим клубам КХЛ. «Ак Барс» перебросал «Амур» – 3:1. Форвард нашей национальной сборной Владимир Алистров приложил клюшку к двум шайбам из трех, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вначале он соорудил гол для Яшкина, а затем помог отличиться Семенову. На площадке нападающий находился почти 14 с половиной минут. В сезоне у него в 11 дуэлях восемь баллов. Московский ЦСКА с трудом победил «Северсталь» – 3:2. Ассист в третьей результативной атаке «армейцев» оформил Иван Дроздов. Правда, статистика в регулярке оставляет желать лучшего. Форвард провел 12 встреч, в которых набрал 2+2.