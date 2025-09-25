Прямой эфир

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

25 сентября 2025 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Борт №1 приземлился в аэропорту «Внуково» утром 25 сентября. Рабочий визит Президента в Россию начался. Он продлится два дня. У трапа главу государства встречали наш посол Александр Рогожник, а также официальные лица России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию-2

В ходе визита запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как сообщалось прежде – повестка обширная: от вопросов двустороннего сотрудничества до международных тем. Уже сегодня, 25 сентября, Президент примет участие в международном атомном форуме. Это центральное событие «Мировой атомной недели», которая проводится впервые. В музее «АТОМ» на ВДНХ есть и белорусский стенд. Главное место в экспозиции занимает проект по сооружению и вводу в эксплуатацию БелАЭС. 

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Россия

Другие новости рубрики

Все новости
Более 3 тыс. лекговушек и 38 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе
25 сентября 2025 07:46

Более 3 тыс. лекговушек и 38 автобусов стоят в очереди на белорусско-польской границе

В Минске поздравили лучших работников промышленной отрасли
25 сентября 2025 07:40

В Минске поздравили лучших работников промышленной отрасли

Рыженков: страны Запада лицемерно манипулируют зелёной повесткой
25 сентября 2025 07:36

Рыженков: страны Запада лицемерно манипулируют зелёной повесткой