Новости по тегу #Романия Зорина

Организация продолжит укреплять волонтерское движение, активно привлекая молодежь, школьников и взрослых.
В городе Минске в офисах Красного Креста в рабочее время открыты стационарные пункты обогрева. Любой человек может обратиться в Красный Крест, если почувствовал, что замерзает.
В районах Минска развернуто пять стационарных пунктов, а также один мобильный.
Студенты пройдут специальное обучение – научатся оказывать первую помощь и психологическую поддержку.
«Акция, как и День пожилых людей, нацеливает на поддержку, на внимание к проблемам пожилых людей».
Прежде чем стать волонтерами проекта, желающие проходят тренинги по уходу за маленькими детьми и изучают специфику оказания первой медицинской помощи новорожденным.
Присоединится к ним могут и участники акции по добровольной сдаче крови. Она проводится ежегодно в канун Международного дня донора.
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