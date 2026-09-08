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Новости по тегу #Романия Зорина

Белорусский Красный Крест утвердил обновленную миссию и стратегические приоритеты до 2031 года
08 сентября 2026 14:44

Белорусский Красный Крест утвердил обновленную миссию и стратегические приоритеты до 2031 года

Выпить чаю и зарядить телефон – как Красный Крест помогает минчанам в холода
09 февраля 2026 14:28

Выпить чаю и зарядить телефон – как Красный Крест помогает минчанам в холода

Пункты обогрева Красного Креста работают в Минске – там можно выпить горячий чай и взять тёплую одежду
20 января 2026 09:28

Пункты обогрева Красного Креста работают в Минске – там можно выпить горячий чай и взять тёплую одежду

Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ
10 декабря 2025 17:37

Специальный волонтёрский отряд Красного Креста будет помогать пациентам РНПЦ

«Ваша дапамога». Белорусский Красный Крест проводит традиционную акцию по поддержке пожилых
01 октября 2025 08:13

«Ваша дапамога». Белорусский Красный Крест проводит традиционную акцию по поддержке пожилых

К детям-сиротам приходят няни-волонтеры – рассказываем о проекте Красного Креста
05 сентября 2025 18:33

К детям-сиротам приходят няни-волонтеры – рассказываем о проекте Красного Креста

В Минске ежедневно кровь и её компоненты сдают около 300 человек
10 июня 2025 08:32

В Минске ежедневно кровь и её компоненты сдают около 300 человек

В Минске проходит благотворительная акция по сдаче крови
12 июня 2024 18:45

В Минске проходит благотворительная акция по сдаче крови

Белорусский Красный Крест объявил о сборе средств для пострадавших в Турции и Сирии
09 февраля 2023 13:53

Белорусский Красный Крест объявил о сборе средств для пострадавших в Турции и Сирии