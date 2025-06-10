В Минске ежедневно кровь и её компоненты сдают около 300 человек

Спасти чью-то жизнь проще, чем кажется. Ежедневно только в Минске кровь и ее компоненты сдают около 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Присоединится к ним могут и участники акции по добровольной сдаче крови. Она проводится ежегодно в канун Международного дня донора. Так, в 6-й городской больнице к проекту присоединились около 100 человек: это представители руководства города, системы здравоохранения, активисты Красного Креста и молодежь. Перед процедурой все прошли необходимое медицинское обследование. В числе добровольцев как те, кто впервые решился на этот шаг, так и почетные доноры.

Дарья Шитловская:

Вообще первый раз сдаю кровь, но для меня кажется это чем-то важным. Это какая-то крупица, то есть моя кровь может чем-то кому-то помочь. Для меня всегда было в приоритете помогать людям.

Ольга Климович, заместитель главного врача по трансфузиологии 6-й городской клинической больницы:

Каждый день у нас выдаются, по крайней мере, в нашем центре более 40 литров крови, которые переливаются в городе Минске, плюс еще два центра. Каждый день запасы крови необходимо пополнять, потому что количество оперативных вмешательств не падает, а растет.

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:

Для молодежи хорошей мотивацией является также то, что при по подготовке к сдаче крови молодые люди насколько их здоровье хорошее.