В Минске ежедневно кровь и её компоненты сдают около 300 человек

Спасти чью-то жизнь проще, чем кажется. Ежедневно только в Минске кровь и ее компоненты сдают около 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасти чью-то жизнь проще, чем кажется. Ежедневно только в Минске кровь и ее компоненты сдают около 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Присоединится к ним могут и участники акции по добровольной сдаче крови. Она проводится ежегодно в канун Международного дня донора. Так, в 6-й городской больнице к проекту присоединились около 100 человек: это представители руководства города, системы здравоохранения, активисты Красного Креста и молодежь. Перед процедурой все прошли необходимое медицинское обследование. В числе добровольцев как те, кто впервые решился на этот шаг, так и почетные доноры.
Дарья Шитловская:
Вообще первый раз сдаю кровь, но для меня кажется это чем-то важным. Это какая-то крупица, то есть моя кровь может чем-то кому-то помочь. Для меня всегда было в приоритете помогать людям.
Ольга Климович, заместитель главного врача по трансфузиологии 6-й городской клинической больницы:
Каждый день у нас выдаются, по крайней мере, в нашем центре более 40 литров крови, которые переливаются в городе Минске, плюс еще два центра. Каждый день запасы крови необходимо пополнять, потому что количество оперативных вмешательств не падает, а растет.
Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:
Для молодежи хорошей мотивацией является также то, что при по подготовке к сдаче крови молодые люди насколько их здоровье хорошее.
Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Кровь – это наиважнейший компонент для сохранения здоровья и жизни человека. Данные акции должны проводиться, они будут проводиться, очень радует сознательность населения, которых таких количеств приходит и сдает сегодня кровь. Городские власти сделают все возможное, чтобы донорство в городе Минске продолжало развиваться так же, как развивается сейчас.
Полученную кровь отправляют для использования в учреждения здравоохранения. Больше всего в донорском материале нуждаются детские и взрослые больницы онкогематологии.