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Белорусский Красный Крест объявил о сборе средств для пострадавших в Турции и Сирии

09 февраля 2023 13:53
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Новости Беларуси. Наша страна не может оставаться в стороне от чужого горя и готова оказывать реальную помощь. В белорусском Красном Кресте объявили о сборе средств для пострадавших в результате землетрясений в Турции и Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусский Красный Крест объявил о сборе средств для пострадавших в Турции и Сирии-1

Пожертвование можно сделать через систему ЕРИП. Как именно, вы сейчас видите на своих экранах. Сумма платежа может быть любой. Даже небольшой вклад может спасти людям жизни, помочь восстановить жилье и разрушенную стихией инфраструктуру. Откликнуться может любой желающий.  

Белорусский Красный Крест объявил о сборе средств для пострадавших в Турции и Сирии-4

Романия Зорина, заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста:  
Сотни сотрудников, волонтеров, работников турецкого Красного Полумесяца и сирийского, арабского Красного Креста уже работают на месте происшествия. Они помогают освобождать людей из развалин, оказывают гуманитарную помощь в виде одежды, обуви и так далее. И одновременно с этим идет большая работа по оценке потребностей, чтобы мы все могли как-то понимать, что еще будет необходимо людям в период работы дальнейшей. Именно поэтому сейчас мы собираем финансовые средства.  

Белорусский Красный Крест объявил о сборе средств для пострадавших в Турции и Сирии-7

Международная федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца объявила о чрезвычайном призыве по сбору средств пострадавшим еще 8 февраля. Поддержка в адрес тех, кто в этом нуждается, в ближайшие месяцы усилится в разы.  

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# Землетрясение в Турции # общество # Романия Зорина # Фотофакт

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