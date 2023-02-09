Белорусский Красный Крест объявил о сборе средств для пострадавших в Турции и Сирии

Новости Беларуси. Наша страна не может оставаться в стороне от чужого горя и готова оказывать реальную помощь. В белорусском Красном Кресте объявили о сборе средств для пострадавших в результате землетрясений в Турции и Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожертвование можно сделать через систему ЕРИП. Как именно, вы сейчас видите на своих экранах. Сумма платежа может быть любой. Даже небольшой вклад может спасти людям жизни, помочь восстановить жилье и разрушенную стихией инфраструктуру. Откликнуться может любой желающий.

Романия Зорина, заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста:

Сотни сотрудников, волонтеров, работников турецкого Красного Полумесяца и сирийского, арабского Красного Креста уже работают на месте происшествия. Они помогают освобождать людей из развалин, оказывают гуманитарную помощь в виде одежды, обуви и так далее. И одновременно с этим идет большая работа по оценке потребностей, чтобы мы все могли как-то понимать, что еще будет необходимо людям в период работы дальнейшей. Именно поэтому сейчас мы собираем финансовые средства.