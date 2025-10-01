«Ваша дапамога». Белорусский Красный Крест проводит традиционную акцию по поддержке пожилых

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста:

Акция «Ваша дапамога» в Красном Кресте проходит уже не первый год. Она стала одной из четырех традиционных акций Красного Креста. Концепция очень простая. Она, как и День пожилых людей, нацеливает на поддержку пожилых, на внимание к проблемам пожилых людей.

Пожилых людей и в нашей стране, и в мире становится все больше. А их мудрость, их опыт именно в этот день и в период всей акции мы копим, тиражируем и распространяем. В период акции мы определяем для себя группы наиболее уязвимых пожилых людей. Например, это люди, которые живут одни. За такими людьми ухаживает, кстати, наша служба милосердия Красного Креста, которая называется «Дапамога». Это люди, которые имеют какие-то особенности здоровья. Возможно, у них нет еще группы инвалидности, но есть особенность здоровья. Еще есть особая группа. Это группы наши золотые, так называемые волонтеры. Те, у которых все хорошо со здоровьем и все хорошо с инициативой. Они уже давно с Красным Крестом. Они и сами собираются, активничают, еще и помогают таким же пожилым и молодым людям.