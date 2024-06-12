В Минске проходит благотворительная акция по сдаче крови

Спасти чью-то жизнь легче, чем кажется. В преддверии Дня донора, который во всем мире отмечают 14 июня, в столице проходит благотворительная акция, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На протяжении недели все желающие безвозмездно могут сдать кровь и тем самым помочь другому человеку. Для этого необходимо обратиться в городской центр трансфузиологии. Так, в добром деле приняли участие представители руководства столицы, активисты Красного Креста и молодежь. Перед процедурой все доноры прошли необходимое медицинское обследование. В числе добровольцев как те, кто впервые решился на этот шаг, так и почетные доноры.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома: Это, действительно, и почетно, и ответственно. Ты понимаешь, что, придя сюда, ты помогаешь людям, которым это жизненно необходимо. Моя дочь также приняла участие и сдала кровь как донор. Самое время взять пример с нее.

Данила Степаненко, студент БНТУ: Я хожу сюда систематически уже года 3. Это очень здорово, я был бы только рад, если бы это кому-то помогло.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: Все молодые люди, которые приходят и сдают свою кровь, конечно же, это гордость за, во-первых, нашу молодежь, что они не остаются в стороне и всегда готовы прийти на помощь.

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:

У нас на сайтах размещены памятки, мы их тоже раздаем, эти памятки, как подготовиться донору, прежде чем он придет в донорский центр. И, конечно, если он обратится в Белорусский Красный Крест, мы тоже об этом рассказываем, помогаем, какие документы нужно взять с собой обязательно. Конечно, нужно взять хорошее настроение и желание быть донором.

Ежедневно только в столице сдают кровь и ее компоненты около 300 человек. Только за прошлый год свыше 37 тысяч добровольцев прошли донацию. Заготовленная кровь необходима для поддержания здоровья тяжелобольных пациентов, а также при проведении сложных хирургических вмешательств.