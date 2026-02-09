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Выпить чаю и зарядить телефон – как Красный Крест помогает минчанам в холода

09 февраля 2026 14:28
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Нынешняя белорусская зима бьет рекорды по холодам и высоте снежных покровов. Январские метели и температура, неделями державшаяся ниже 20 градусов, стали серьезным испытанием для всей страны. Синоптики говорят, что потепление совсем близко, поэтому можно считать, что экзамен сдан. Коммунальные службы столицы показали слаженную работу в режиме нон-стоп. На улицу вышла техника, дворы и тротуары расчищали круглосуточно. Особое внимание уделили социальным объектам и магистралям. Благодаря четкому планированию и оперативности служб, город избежал транспортного коллапса, а системы жизнеобеспечения продолжали свою работу. О том, как это было, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Усилены приемные отделения и служба скорой помощи – как белорусские медики работают в сильные холода.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Как Красный Крест помогал в том числе пешеходам не замерзнуть?

Выпить чаю и зарядить телефон – как Красный Крест помогает минчанам в холода-2

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста:
Прежде всего, мы работаем в режиме повышенной готовности. В городе Минске в офисах Красного Креста в рабочее время открыты так называемые стационарные пункты обогрева. Все очень просто устроено. Любой человек может обратиться в Красный Крест, если почувствовал, что замерзает. У нас можно до сих пор попить горячего чаю, возможно, кофе, съесть что-то сладкое, калорийное, зарядить мобильный телефон. Если нужно, предложим теплую одежду бывшую в употреблении или новую. Такая услуга оказалась очень востребованной. Кроме того, мы организуем по запросам администраций так называемые мобильные передвижные пункты обогрева.

Подробности в видео.

# Романия Зорина # Юлия Алексеюк # зима # Красный Крест

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