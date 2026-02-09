Выпить чаю и зарядить телефон – как Красный Крест помогает минчанам в холода

Нынешняя белорусская зима бьет рекорды по холодам и высоте снежных покровов. Январские метели и температура, неделями державшаяся ниже 20 градусов, стали серьезным испытанием для всей страны. Синоптики говорят, что потепление совсем близко, поэтому можно считать, что экзамен сдан. Коммунальные службы столицы показали слаженную работу в режиме нон-стоп. На улицу вышла техника, дворы и тротуары расчищали круглосуточно. Особое внимание уделили социальным объектам и магистралям. Благодаря четкому планированию и оперативности служб, город избежал транспортного коллапса, а системы жизнеобеспечения продолжали свою работу. О том, как это было, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Усилены приемные отделения и служба скорой помощи – как белорусские медики работают в сильные холода.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Как Красный Крест помогал в том числе пешеходам не замерзнуть?