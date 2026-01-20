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Пункты обогрева Красного Креста работают в Минске – там можно выпить горячий чай и взять тёплую одежду

20 января 2026 09:28
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Холодный арктический воздух испытывает Беларусь на прочность. Столбики термометров местами опускаются до минус 30 градусов.

Пункты обогрева Красного Креста работают в Минске – там можно выпить горячий чай и взять тёплую одежду-2

А чтобы зимняя сказка не обернулась обморожением, в районах Минска развернуто пять стационарных пунктов обогрева Красного Креста, а также один мобильный.

Пункты обогрева Красного Креста работают в Минске – там можно выпить горячий чай и взять тёплую одежду-4

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:
Офисы Красного Креста во время низких температур превращаются в такие пункты. Сюда может обратиться абсолютно любой человек, потому что морозы не щадят никого. В пункте обогрева каждый может получить горячий чай. Может посидеть, отдохнуть немножечко. Если есть необходимость, зарядить мобильный телефон.

Другой пункт обогрева – мобильный. И по запросам администраций района, специальный автомобиль Красного Креста, ездит в места массового скопления людей и тоже предлагает горячий чай.

Пункты обогрева Красного Креста работают в Минске – там можно выпить горячий чай и взять тёплую одежду-6

В островках тепла можно пройти инструктаж, как пережить холода без последствий. Задача Красного Креста – предостеречь горожан, особенно молодежь, которая до сих пор одевается не по погоде.

Пункты обогрева Красного Креста работают в Минске – там можно выпить горячий чай и взять тёплую одежду-8

В период экстремальных морозов рекомендуется оставаться в тепле и отложить дела, связанные с длительным нахождением на открытом воздухе.

Романия Зорина:
Если все-таки есть необходимость долго находиться на улице, нужно позаботиться о своей одежде. Желательно, чтобы ваша одежда была многослойная, из х/б материалов, вам не жало ничего, обувь ваша была также свободная. На открытые участки тела лучше нанести защитный крем и стараться долго не стоять на одном месте, двигаться. 

Пункты обогрева Красного Креста работают в Минске – там можно выпить горячий чай и взять тёплую одежду-10

В столичных пунктах обогрева работают волонтеры и сотрудники Красного Креста с 9 утра до 5 вечера. 

Здесь можно не только согреться, но и принести одежду тем, кто в ней нуждается. Принимают исключительно сезонные вещи – шапки, варежки, шарфы, а также теплую одежду.

Подробности смотрите в видео.

# Погода в Беларуси # Красный Крест # Белорусское общество Красного Креста # Романия Зорина

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