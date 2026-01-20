Пункты обогрева Красного Креста работают в Минске – там можно выпить горячий чай и взять тёплую одежду

Холодный арктический воздух испытывает Беларусь на прочность. Столбики термометров местами опускаются до минус 30 градусов.
Холодный арктический воздух испытывает Беларусь на прочность. Столбики термометров местами опускаются до минус 30 градусов.
А чтобы зимняя сказка не обернулась обморожением, в районах Минска развернуто пять стационарных пунктов обогрева Красного Креста, а также один мобильный.
Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:
Офисы Красного Креста во время низких температур превращаются в такие пункты. Сюда может обратиться абсолютно любой человек, потому что морозы не щадят никого. В пункте обогрева каждый может получить горячий чай. Может посидеть, отдохнуть немножечко. Если есть необходимость, зарядить мобильный телефон.
Другой пункт обогрева – мобильный. И по запросам администраций района, специальный автомобиль Красного Креста, ездит в места массового скопления людей и тоже предлагает горячий чай.
В островках тепла можно пройти инструктаж, как пережить холода без последствий. Задача Красного Креста – предостеречь горожан, особенно молодежь, которая до сих пор одевается не по погоде.
В период экстремальных морозов рекомендуется оставаться в тепле и отложить дела, связанные с длительным нахождением на открытом воздухе.
Романия Зорина:
Если все-таки есть необходимость долго находиться на улице, нужно позаботиться о своей одежде. Желательно, чтобы ваша одежда была многослойная, из х/б материалов, вам не жало ничего, обувь ваша была также свободная. На открытые участки тела лучше нанести защитный крем и стараться долго не стоять на одном месте, двигаться.
В столичных пунктах обогрева работают волонтеры и сотрудники Красного Креста с 9 утра до 5 вечера.
Здесь можно не только согреться, но и принести одежду тем, кто в ней нуждается. Принимают исключительно сезонные вещи – шапки, варежки, шарфы, а также теплую одежду.
Подробности смотрите в видео.