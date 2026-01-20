Пункты обогрева Красного Креста работают в Минске – там можно выпить горячий чай и взять тёплую одежду

А чтобы зимняя сказка не обернулась обморожением, в районах Минска развернуто пять стационарных пунктов обогрева Красного Креста, а также один мобильный.

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского общества Красного Креста:

Офисы Красного Креста во время низких температур превращаются в такие пункты. Сюда может обратиться абсолютно любой человек, потому что морозы не щадят никого. В пункте обогрева каждый может получить горячий чай. Может посидеть, отдохнуть немножечко. Если есть необходимость, зарядить мобильный телефон.

Другой пункт обогрева – мобильный. И по запросам администраций района, специальный автомобиль Красного Креста, ездит в места массового скопления людей и тоже предлагает горячий чай.