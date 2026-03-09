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Новости по тегу #Рахматулла Назаров

Новые точки совместного роста Минска и Ташкента! Лукашенко встретился с послом Узбекистана. Что обсудили?
09 марта 2026 18:06

Новые точки совместного роста Минска и Ташкента! Лукашенко встретился с послом Узбекистана. Что обсудили?

Назаров: у Узбекистана много продукции, которая востребована в Беларуси
09 марта 2026 13:45

Назаров: у Узбекистана много продукции, которая востребована в Беларуси

Лукашенко: Беларусь готова предоставить Узбекистану все условия и технологии
09 марта 2026 10:33

Лукашенко: Беларусь готова предоставить Узбекистану все условия и технологии

В Минске состоялась презентация документального фильма о жизни Якуба Коласа в Узбекистане
15 июля 2025 06:28

В Минске состоялась презентация документального фильма о жизни Якуба Коласа в Узбекистане

Наталья Кочанова обсудила с послом Узбекистана развитие двустороннего сотрудничества
17 марта 2025 13:45

Наталья Кочанова обсудила с послом Узбекистана развитие двустороннего сотрудничества

В Минске подвели итоги развития дипломатических отношений между Беларусью и Узбекистаном
14 марта 2025 10:16

В Минске подвели итоги развития дипломатических отношений между Беларусью и Узбекистаном

На базе Центра узбекской культуры прошла литературная гостиная для будущих учителей
08 февраля 2025 08:20

На базе Центра узбекской культуры прошла литературная гостиная для будущих учителей

В БГПУ открыли Центр узбекской культуры
20 ноября 2024 07:16

В БГПУ открыли Центр узбекской культуры

Владимир Кухарев провёл рабочую встречу с послом Узбекистана в Беларуси
27 марта 2024 17:33

Владимир Кухарев провёл рабочую встречу с послом Узбекистана в Беларуси

Экспорт продуктов из Минской области в Узбекистан в 2023-м составил 12,5 млн долларов
21 марта 2024 19:31

Экспорт продуктов из Минской области в Узбекистан в 2023-м составил 12,5 млн долларов

Надежда Лазаревич: «Атлант» прирастает в объёме отгрузок в Узбекистан, отгружаем нашу сельхозтехнику
18 октября 2022 16:15

Надежда Лазаревич: «Атлант» прирастает в объёме отгрузок в Узбекистан, отгружаем нашу сельхозтехнику

Временный поверенный в делах Узбекистана в Беларуси: в плане безопасности ШОС достигла передовых успехов
14 апреля 2022 17:32

Временный поверенный в делах Узбекистана в Беларуси: в плане безопасности ШОС достигла передовых успехов