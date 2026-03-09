Новости по тегу #Рахматулла Назаров

Серьезной отправной точкой для качественного рывка может послужить очередная встреча на высшем уровне. Так, 9 марта стало известно о подготовке визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Беларусь и Узбекистан намерены увеличить взаимный товарооборот до 2 миллиардов долларов.
Беларусь и Узбекистан намерены увеличить взаимный товарооборот до 2 миллиардов долларов. Об этом 9 марта было заявлено на встрече Александра Лукашенко с главой дипломатической миссии Узбекистана Рахматуллой Назаровым.
Творческий вечер в гостиной музея объединил представителей посольства Узбекистана, родственников Якуба Коласа, поэтов и композиторов.
Новые горизонты для сотрудничества открывает и предстоящий Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум. Он пройдет в Витебске в августе 2025 года.
Взаимный товарооборот стран за последние пять лет увеличился в три раза, но есть куда стремиться.
Молодые люди читали стихотворения узбекских поэтов, также посмотрели фильмы об их жизни и творчестве.
Минск и Ташкент идут на новый рекорд по товарообороту. По итогам 10 месяцев он значительно вырос. Об этом рассказал посол Узбекистана в Беларуси. Задача, к которой стремятся страны, – миллиард долларов.
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