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Надежда Лазаревич: «Атлант» прирастает в объёме отгрузок в Узбекистан, отгружаем нашу сельхозтехнику

18 октября 2022 16:15
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Новости Беларуси. Заинтересованы в столичных товарах и в Центральной Азии. Заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич встретилась с Временным поверенным в делах Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Представители Ташкента делают акцент в сотрудничестве на туристическом и медицинском потенциалах Беларуси.  

Надежда Лазаревич: «Атлант» прирастает в объёме отгрузок в Узбекистан, отгружаем нашу сельхозтехнику-1

Также речь шла о предоставлении отечественным производителям торговой площадки в Узбекистане. На ней будут реализовываться мясо-молочная и ремесленная продукция. Кроме того, в нашей столице может появиться торговый дом узбекских товаров. Большой интерес для Минска представляет фармацевтическая промышленность Узбекистана, поставки текстильного сырья и хлопка.  

Надежда Лазаревич: «Атлант» прирастает в объёме отгрузок в Узбекистан, отгружаем нашу сельхозтехнику-4

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Уже идут поставки свежих овощей и фруктов из Узбекистана. Мы, конечно же, помогаем нашим партнерам и отгружаем нашу сельскохозяйственную технику – трактора, МАЗы. Хочется отметить, отрадно, что наш «Атлант» тоже прирастает в объеме отгрузок в Узбекистан, и наши холодильники, стиральные машины тоже уже присутствуют в Узбекистане как группа товаров.  

Надежда Лазаревич: «Атлант» прирастает в объёме отгрузок в Узбекистан, отгружаем нашу сельхозтехнику-7

За полгода оборот продукции между Минском и Узбекистаном вырос. Экспорт увеличился на 30 %.  

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Надежда Лазаревич # Рахматулла Назаров # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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