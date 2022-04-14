Временный поверенный в делах Узбекистана в Беларуси: в плане безопасности ШОС достигла передовых успехов

Обеспечение безопасности – приоритетное направление Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня необходима координация совместных действий и выработка коллективного ответа на новые вызовы и угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент в ШОС председательствует Узбекистан. Совместно с другими странами-участницами уже проведено более двух десятков мероприятий. Рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с дальнейшим развитием в различных сферах: экономике, культурно-гуманитарном сотрудничестве, безопасности. Последний аспект немаловажный. События в августе 2021-го в Афганистане это подтвердили. Сегодня в рамках ШОС активно налажено взаимодействие министерств обороны и правоохранительных органов.

Рахматулла Назаров, временный поверенный в делах Узбекистана в Беларуси:

Создан в Ташкенте региональный антитеррористический центр Шанхайской организации сотрудничества, который объединяет представителей практически всех спецслужб государств-членов. Поэтому в плане безопасности, я думаю, Шанхайская организация сотрудничества сегодня достигла достаточно передовых успехов.