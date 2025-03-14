В Минске подвели итоги развития дипломатических отношений между Беларусью и Узбекистаном

Сотрудничество на всех уровнях. Беларусь и Узбекистан готовы наращивать взаимодействие в экономике, культуре, образовании и науке. 14 марта в Минске подвели итоги развития дипломатических отношений между странами и наметили планы на перспективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За свою 30-летнюю историю дружбы Минск и Ташкент успешно реализовали множество совместных проектов и программ. Беларусь входит в двадцатку основных торговых партнеров Узбекистана, поставляя продукцию легкой промышленности, мясомолочные изделия, технику и электронику. Взаимный товарооборот стран за последние пять лет увеличился в три раза, но есть куда стремиться.

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

Один из основных упоров делается на развитие экономических связей. Это правильно, поскольку экономика все-таки основа всего. Перед нами поставлена задача нашими Президентам о том, чтобы мы и дальше развивали это направление. Естественно, этим мы не ограничиваемся. Все это дает возможность нам увеличивать наши договоренности и связи в других направлениях, в том числе между парламентами. Каждый год проходит Межпарламентский форум, в рамках которого также проводится бизнес-форум деловых женщин. В прошлом году это успешно провели в Узбекистане. Мы ожидаем, в этом году будет наш черед. Мы уже приблизительно знаем, где это будет проходить – в Витебской области.

Активно развиваются межпарламентские связи. Контакты, в том числе на международных площадках, становятся более регулярными. В апреле Делегация высокого уровня Национального собрания Беларуси примет участие в 150-ой Ассамблее Межпарламентского союза, которая пройдет в Узбекистане. Это станет важным шагом к укреплению двусторонних отношений и расширению сотрудничества между странами.