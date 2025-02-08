На базе Центра узбекской культуры прошла литературная гостиная для будущих учителей

Узнать больше об Узбекистане смогли студенты Белорусского государственного педагогического университета. Формат литературной гостиной для будущих учителей очень востребованный. Молодые люди читали стихотворения узбекских поэтов, также посмотрели фильмы об их жизни и творчестве. Все это сопровождалось мотивами восточных песен. Студенты также разучили народный узбекский танец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

Молодежь – это наше будущее. Мы должны воспитать хорошую молодежь для того, чтобы в будущем наша страна дальше процветала. Мы одинаковый народ. Может только на другом языке говорим и другая религия, но мы разделяем одни и те же ценности. Доброжелательность, гостеприимство и самое главное – трудолюбие. И у нас и у вас такая характерная черта есть. Мы хотим пропагандировать максимально хорошие отношения между нашими народами, которые действительно имеют большую историческую связь между собой.

Встреча прошла в Центре культуры Узбекистана, который открыли в пед университете в прошлом году. Он стал платформой для углубленного изучения языков, традиций и обычаев этой страны. Вузы Беларуси и Узбекистана динамично развивают сотрудничество. Реализуются совместные образовательные программы по подготовке наиболее востребованных в обеих странах специалистов. В Белорусском педагогическом университете наибольшей популярностью у студентов из Узбекистана пользуются такие специальности, как «Психология» и «Начальное образование».