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На базе Центра узбекской культуры прошла литературная гостиная для будущих учителей

08 февраля 2025 08:20
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Узнать больше об Узбекистане смогли студенты Белорусского государственного педагогического университета. Формат литературной гостиной для будущих учителей очень востребованный. Молодые люди читали стихотворения узбекских поэтов, также посмотрели фильмы об их жизни и творчестве. Все это сопровождалось мотивами восточных песен. Студенты также разучили народный узбекский танец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На базе Центра узбекской культуры прошла литературная гостиная для будущих учителей-2

Надежда Рапович, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Я очень сильно прониклась их культурой, их общением и традициями. Я подготовила хореографический номер, вдохновившись этой страной и танцами.

На базе Центра узбекской культуры прошла литературная гостиная для будущих учителей-4

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
Молодежь – это наше будущее. Мы должны воспитать хорошую молодежь для того, чтобы в будущем наша страна дальше процветала. Мы одинаковый народ. Может только на другом языке говорим и другая религия, но мы разделяем одни и те же ценности. Доброжелательность, гостеприимство и самое главное – трудолюбие. И у нас и у вас такая характерная черта есть. Мы хотим пропагандировать максимально хорошие отношения между нашими народами, которые действительно имеют большую историческую связь между собой.

Встреча прошла в Центре культуры Узбекистана, который открыли в пед университете в прошлом году. Он стал платформой для углубленного изучения языков, традиций и обычаев этой страны. Вузы Беларуси и Узбекистана динамично развивают сотрудничество. Реализуются совместные образовательные программы по подготовке наиболее востребованных в обеих странах специалистов. В Белорусском педагогическом университете наибольшей популярностью у студентов из Узбекистана пользуются такие специальности, как «Психология» и «Начальное образование».

На базе Центра узбекской культуры прошла литературная гостиная для будущих учителей-6

Низом Норкулов, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
Система образования – она одна из лучших в странах СНГ, так как IT сфера более развита. Поэтому и решили приехать сюда. 

На базе Центра узбекской культуры прошла литературная гостиная для будущих учителей-8

Александр Маковчик, проректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Активно развиваются магистерские программы. Мы занимаемся не только подготовкой на уровне высшего образования, но еще участвуем в проектах, связанных с развитием дополнительного образования взрослых. У нас в прошлом году на повышение квалификации было 25 преподавателей из 14 вузов Узбекистана, которые изучали белорусский опыт в области педагогической профессии.

Интерес иностранцев к получению образования в Беларуси растет. Всего у нас обучаются около 30 тысяч студентов из более чем 100 стран. В основном за белорусским дипломом приезжают из стран СНГ, а также Китая. За последние пять лет число студентов из КНР выросло в три раза.

# Рахматулла Назаров # Студенты # Иностранные студенты в Беларуси # Творчество # Беларусь-Узбекистан

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