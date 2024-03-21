Экспорт продуктов из Минской области в Узбекистан в 2023-м составил 12,5 млн долларов

Экспорт продовольственных товаров из Минской области в Узбекистан в 2023 году составил 12,5 миллиона долларов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди основных позиций – мясные, молочные товары, а также крупы, овощи и даже мороженое. Об этом шла речь в Миноблисполкоме. Здесь прошла встреча Александра Турчина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Беларуси Рахматуллой Назаровым. Говорили и о дальнейшем сотрудничестве. Включая не только экономическую, но и образовательную и культурные сферы. Стороны также рассмотрели возможность представления белорусской продукции на узбекском рынке, особенно в сфере детского питания

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

Мы сегодня начали такие общие вопросы касательно расширения взаимодействия уже и в других сферах. Это совместное производство определенных товаров в Узбекистане, совместное производство определенной номенклатуры товаров в Минской области. То есть мы будем взаимодействовать с нашими коллегами из Узбекистана, чтобы сотрудничество было взаимовыгодным.

Основу импорта из Узбекистана в Минскую область составляют одежда, пряжа и фрукты.