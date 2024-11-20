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В БГПУ открыли Центр узбекской культуры

20 ноября 2024 07:16
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Минск и Ташкент идут на новый рекорд по товарообороту. По итогам 10 месяцев он значительно вырос. Об этом рассказал посол Узбекистана в Беларуси. Задача, к которой стремятся страны, – миллиард долларов. Новый импульс взаимоотношениям придал визит главы нашего государства в Узбекистан в феврале 2024 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГПУ открыли Центр узбекской культуры-2

Сегодня экономика – в основе двустороннего сотрудничества. Львиная доля белорусского экспорта приходится на продукцию машиностроения и сельского хозяйства. Наши производители почти на 20 % закрывают потребности Узбекистана в мясной продукции, на 7 % – в молочной. Есть и совместные проекты. Сотрудничество существенно расширилось и в области подготовки кадров. Сохранять высокий уровень взаимодействия помогает развитие культурных связей. Накануне в БГПУ открыли Центр узбекской культуры.

В БГПУ открыли Центр узбекской культуры-4

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Открытие этого центра будет способствовать улучшению нашего сотрудничества, взаимодействию между нашими странами и народами.

В БГПУ открыли Центр узбекской культуры-6

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
Необходима подготовка кадров. За последние 6 лет, если о результатах говорить, в Узбекистане в прежние годы было всего 27 % детей, охваченных дошкольным образованием. Сегодня этот процент уже превысил 76 %. Белорусские партнеры наши в этом очень хорошо помогают.

Белорусский и ташкентский педуниверситеты подписали меморандум о сотрудничестве в 2017-м, а через год появился совместный факультет. И за это время его окончили более 360 студентов. Всего в Беларуси около 40 вузов сотрудничают с учреждениями образования Узбекистана. К слову, Центр культуры, но уже белорусский, действует и в ташкентском педуниверситете 6 лет.

# Беларусь-Узбекистан # Александр Жук # Рахматулла Назаров

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