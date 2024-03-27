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Владимир Кухарев провёл рабочую встречу с послом Узбекистана в Беларуси

27 марта 2024 17:33
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Перспективы взаимодействия Минска и регионов Узбекистана в экономике, культуре, образовании, здравоохранении и спорте. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев провел рабочую встречу с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев провёл рабочую встречу с послом Узбекистана в Беларуси-1

Стороны обсудили возможности промышленной кооперации, в частности в сфере деревообработки, производства мебели и поставок детского питания. Разрабатывается дорожная карта по поэтапному взаимодействию коммунальных служб Минска и Ташкента. Наша столица заинтересована в импорте хлопка и фруктов. Важное направление для сотрудничества – образование. Стоит отметить, что в Минске обучается около 1 200 студентов из Узбекистана.

Владимир Кухарев провёл рабочую встречу с послом Узбекистана в Беларуси-4

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
В Минске расположены в основном все высшие учебные заведения, профессиональные – большое количество вузов и профессионально-технических колледжей. В Узбекистане есть большой спрос, чтобы подготовить хороших специалистов, которые будут в будущем служить для реальной экономики страны. В этом плане у нас был очень интересный разговор.

Отметим, в апреле запланирован визит в Минск делегации из Ташкента во главе с мэром. Кроме того, в ходе встречи председатель Мингорисполкома пригласил творческие коллективы из Узбекистана принять участие в ежегодном музыкально-туристическом сезоне. Представителей Ташкента также ждут на Международном форуме экономического сотрудничества, который пройдет в День города.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Владимир Кухарев # Рахматулла Назаров

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