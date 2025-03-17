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Наталья Кочанова обсудила с послом Узбекистана развитие двустороннего сотрудничества

17 марта 2025 13:45
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Беларусь и Узбекистан нацелены на углубление двустороннего сотрудничества. Акцент – на развитие торгово-экономических отношений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова обсудила с послом Узбекистана развитие двустороннего сотрудничества-2

За последние пять лет товарооборот двух государств увеличился в три раза. Сейчас стоит задача выйти на миллиард долларов. Беларусь входит в двадцатку основных торговых партнеров Узбекистана. А в наращивании товарооборота участвуют не только передовые отрасли нашей страны – машиностроение и АПК, но и легкая промышленность. Упор Беларусь и Узбекистан делают и на развитие региональных связей.

Наталья Кочанова обсудила с послом Узбекистана развитие двустороннего сотрудничества-4

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
У нас уже прошли два форума регионов Беларуси и Узбекистана. Последний форум был в прошлом году. Между областями Беларуси и 14 регионами Узбекистана подписано 17 двусторонних соглашений, плюс соглашение между городом Минском и Ташкентом. Мы договорились усилить эту работу.

Наталья Кочанова обсудила с послом Узбекистана развитие двустороннего сотрудничества-6

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
Действительно, региональное сотрудничество у нас очень хорошо идет. Почти все области Узбекистана и области Беларуси и город Минск имеют партнерские соглашения. 14 регионов Узбекистана, 7 регионов Беларуси, каждая из них имеет партнерские отношения.

Новые горизонты для сотрудничества открывает и предстоящий Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум. Он пройдет в Витебске в августе 2025 года.

# Беларусь-Узбекистан # Наталья Кочанова # Сергей Алейник # Рахматулла Назаров

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