Наталья Кочанова обсудила с послом Узбекистана развитие двустороннего сотрудничества

Беларусь и Узбекистан нацелены на углубление двустороннего сотрудничества. Акцент – на развитие торгово-экономических отношений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние пять лет товарооборот двух государств увеличился в три раза. Сейчас стоит задача выйти на миллиард долларов. Беларусь входит в двадцатку основных торговых партнеров Узбекистана. А в наращивании товарооборота участвуют не только передовые отрасли нашей страны – машиностроение и АПК, но и легкая промышленность. Упор Беларусь и Узбекистан делают и на развитие региональных связей.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности: У нас уже прошли два форума регионов Беларуси и Узбекистана. Последний форум был в прошлом году. Между областями Беларуси и 14 регионами Узбекистана подписано 17 двусторонних соглашений, плюс соглашение между городом Минском и Ташкентом. Мы договорились усилить эту работу.

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

Действительно, региональное сотрудничество у нас очень хорошо идет. Почти все области Узбекистана и области Беларуси и город Минск имеют партнерские соглашения. 14 регионов Узбекистана, 7 регионов Беларуси, каждая из них имеет партнерские отношения.

Новые горизонты для сотрудничества открывает и предстоящий Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум. Он пройдет в Витебске в августе 2025 года.