В Минске состоялась презентация документального фильма о жизни Якуба Коласа в Узбекистане

Символ народной дипломатии. В Минске состоялась презентация документального фильма, посвященного жизни классика белорусской литературы в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символ народной дипломатии. В Минске состоялась презентация документального фильма, посвященного жизни классика белорусской литературы в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Музее Якуба Коласа состоялся показ киноленты «Ташкентская торба». Именно так называлась тетрадь, в которую литератор записывал стихи во время эвакуации. Это совместный проект «Беларусьфильма» и киностудии «Узбеккино».
Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
В целом я считаю, что Якуб Колас для нас считается как своего рода мостом между Узбекистаном и Беларусью, поскольку действительно многие, читая его произведения, в том числе про Узбекистан, про Ташкент, про те места, которые сегодня славятся многими туристами, гостями в Узбекистане. Это все дает для нас такую большую честь и, в общем, сближает наш народ.
Творческий вечер в гостиной музея объединил представителей посольства Узбекистана, родственников Якуба Коласа, поэтов и композиторов. Звучали стихи классика белорусской литературы.