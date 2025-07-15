В Минске состоялась презентация документального фильма о жизни Якуба Коласа в Узбекистане

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

В целом я считаю, что Якуб Колас для нас считается как своего рода мостом между Узбекистаном и Беларусью, поскольку действительно многие, читая его произведения, в том числе про Узбекистан, про Ташкент, про те места, которые сегодня славятся многими туристами, гостями в Узбекистане. Это все дает для нас такую большую честь и, в общем, сближает наш народ.

Творческий вечер в гостиной музея объединил представителей посольства Узбекистана, родственников Якуба Коласа, поэтов и композиторов. Звучали стихи классика белорусской литературы.