Прямой эфир

В Минске состоялась презентация документального фильма о жизни Якуба Коласа в Узбекистане

15 июля 2025 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Символ народной дипломатии. В Минске состоялась презентация документального фильма, посвященного жизни классика белорусской литературы в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялась презентация документального фильма о жизни Якуба Коласа в Узбекистане-2

В Музее Якуба Коласа состоялся показ киноленты «Ташкентская торба». Именно так называлась тетрадь, в которую литератор записывал стихи во время эвакуации. Это совместный проект «Беларусьфильма» и киностудии «Узбеккино». 

В Минске состоялась презентация документального фильма о жизни Якуба Коласа в Узбекистане-4

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
В целом я считаю, что Якуб Колас для нас считается как своего рода мостом между Узбекистаном и Беларусью, поскольку действительно многие, читая его произведения, в том числе про Узбекистан, про Ташкент, про те места, которые сегодня славятся многими туристами, гостями в Узбекистане. Это все дает для нас такую большую честь и, в общем, сближает наш народ. 

Творческий вечер в гостиной музея объединил представителей посольства Узбекистана, родственников Якуба Коласа, поэтов и композиторов. Звучали стихи классика белорусской литературы. 

# Документальный фильм # Рахматулла Назаров # Беларусь-Узбекистан

Другие новости рубрики

Все новости
Специалисты профильного ведомства рассказали о правилах оформления медицинских документов для детей
15 июля 2025 06:22

Специалисты профильного ведомства рассказали о правилах оформления медицинских документов для детей

X Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» завершается
15 июля 2025 06:01

X Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» завершается

Минск и Санкт-Петербург усиливают молодёжное сотрудничество
14 июля 2025 19:33

Минск и Санкт-Петербург усиливают молодёжное сотрудничество