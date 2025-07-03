3 июля 1944-го в ходе наступательной операции «Багратион» был освобождён Минск

81 год назад на нашей земле шли ожесточенные бои за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 3 июля в ходе наступательной операции «Багратион» был освобожден Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этого события миллионы людей ждали 1 100 мучительных дней и ночей – именно столько длилась оккупация белорусской столицы. После того как над Минском поднялось знамя свободы, надежда на мирное будущее разгорелась в белорусах с новой силой. А 3 июля стало символом освобождения всей Беларуси.

Операцию «Багратион» называют ключевым, поворотным событием на советско-германском фронте, примером военного искусства и одной из самых грандиозных операций за всю историю человечества. Ожесточенные бои за оккупированные территории продолжались 68 дней – с 23 июня по 29 августа 1944 года.

В операции участвовали войска сразу четырех фронтов: трех Белорусских и одного Прибалтийского. Это почти 2,5 миллиона солдат, 5 тысяч танков и более 33 тысяч орудий. Важная роль была отведена партизанским отрядам, они действовали в тылу врага, оказывая поддержку Красной армии. В результате советские войска нанесли немецким захватчикам крупнейшее поражение за всю военную историю Германии, разгромив группу армий «Центр» вермахта. Были ликвидированы сотни тысяч фашистов, более 150 тысяч взяты в плен. Треть из них провели по улицам Москвы во время «Парада побежденных».