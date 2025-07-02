Безопасность детей – это ответственность родителей! Сергей Бабич рассказал об акции ГАИ в период каникул
Лето, солнце, каникулы. А вместе с ними и риски на дорогах. Чтобы напомнить взрослым, что безопасность детей – это, в первую очередь, их зона ответственности, в стране проходит акция «Родительский контроль». Что проверяют инспекторы и как не допустить беды?
Рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, полковник милиции Сергей Бабич.
Александр Меженный, ведущий:
«Родительский контроль». При чем тут милиция? О чем акция и что проверяют?
Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, полковник милиции:
Эта акция стартовала в каникулярный период, направлена на то, чтобы обратить внимание родителей на то, что необходимо осуществлять контроль детей в момент пребывания их на летних каникулах, то, как они себя будут вести на дороге, то, как они будут себя вести во дворе, как они будут себя вести в быту, соблюдая Правила дорожного движения и правила общественной безопасности.
Призвано, чтобы родителям донести эту информацию, обратить основные аспекты на дорожно-транспортный травматизм, напомнить, что детям нужно знать и соблюдать Правила дорожного движения, какие основные ошибки они могут соблюдать и в целом обеспечить их безопасное пребывание в летний период.
Сергей Бабич:
Мы работаем с детьми, начиная с малого возраста, даже идем в детские садики, с младшими начальными классами. Здесь мы показываем мультики, сериалы по линии безопасности дорожного движения, по тем правилам, какие необходимо достичь, чтобы правильно донести ребенку основные азы.
С детьми, которые постарше, такие формы не совсем подходят, мы уже используем интегрирование их в наши процессы, где-то уроки при помощи наших партнеров оказываем по обучению в вождении тех же электросамокатов, устраиваем различные квесты, конкурсы.
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