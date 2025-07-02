Безопасность детей – это ответственность родителей! Сергей Бабич рассказал об акции ГАИ в период каникул

Лето, солнце, каникулы. А вместе с ними и риски на дорогах. Чтобы напомнить взрослым, что безопасность детей – это, в первую очередь, их зона ответственности, в стране проходит акция «Родительский контроль». Что проверяют инспекторы и как не допустить беды? Рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, полковник милиции Сергей Бабич. Александр Меженный, ведущий:

«Родительский контроль». При чем тут милиция? О чем акция и что проверяют?

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, полковник милиции:

Эта акция стартовала в каникулярный период, направлена на то, чтобы обратить внимание родителей на то, что необходимо осуществлять контроль детей в момент пребывания их на летних каникулах, то, как они себя будут вести на дороге, то, как они будут себя вести во дворе, как они будут себя вести в быту, соблюдая Правила дорожного движения и правила общественной безопасности. Призвано, чтобы родителям донести эту информацию, обратить основные аспекты на дорожно-транспортный травматизм, напомнить, что детям нужно знать и соблюдать Правила дорожного движения, какие основные ошибки они могут соблюдать и в целом обеспечить их безопасное пребывание в летний период.