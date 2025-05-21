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В Минске обсудили уменьшение случаев травматизма в медотрасли

21 мая 2025 08:12
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Уменьшить случаи травматизма в медотрасли. Это одна из целей отраслевого форума «Социальное партнерство: за безопасность труда – вместе», который состоялся в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске обсудили уменьшение случаев травматизма в медотрасли-2

Специалисты организаций здравоохранения и профактивисты обсудили широкий круг вопросов: от изменений законодательства и перспектив в области охраны труда до практик в контроле за соблюдением законодательства в данной сфере. Ежегодно около 60 медиков получают травмы во время работы. Это статистика последних нескольких лет. Совместными усилиями участники форума намерены уменьшить этот показатель.

В Минске обсудили уменьшение случаев травматизма в медотрасли-4

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Травматизм, наиболее часто встречающийся, – это травмы, которые получены в результате дорожно-транспортных происшествий. Вторая причина – это травмы, полученные от действий сторонних лиц, так мы их называем. И третья причина – это личная неосторожность. На эти три причины мы и нацелили участников форума, как уменьшить случаи травматизма по этим основным трем причинам.

В программе форума – выступления экспертов от госорганов и профсоюза, доклады зарубежных гостей, а также обмен лучшими практиками в сфере безопасности труда. Одним из важных моментов стала торжественная церемония награждения лауреатов премии Белорусского профсоюза работников здравоохранения в области охраны труда.

# Медицина # Правила безопасности

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