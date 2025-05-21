В Минске обсудили уменьшение случаев травматизма в медотрасли

Уменьшить случаи травматизма в медотрасли. Это одна из целей отраслевого форума «Социальное партнерство: за безопасность труда – вместе», который состоялся в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты организаций здравоохранения и профактивисты обсудили широкий круг вопросов: от изменений законодательства и перспектив в области охраны труда до практик в контроле за соблюдением законодательства в данной сфере. Ежегодно около 60 медиков получают травмы во время работы. Это статистика последних нескольких лет. Совместными усилиями участники форума намерены уменьшить этот показатель.

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Травматизм, наиболее часто встречающийся, – это травмы, которые получены в результате дорожно-транспортных происшествий. Вторая причина – это травмы, полученные от действий сторонних лиц, так мы их называем. И третья причина – это личная неосторожность. На эти три причины мы и нацелили участников форума, как уменьшить случаи травматизма по этим основным трем причинам.

В программе форума – выступления экспертов от госорганов и профсоюза, доклады зарубежных гостей, а также обмен лучшими практиками в сфере безопасности труда. Одним из важных моментов стала торжественная церемония награждения лауреатов премии Белорусского профсоюза работников здравоохранения в области охраны труда.