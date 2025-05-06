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Спасатели активно проводят профилактические мероприятия вблизи водоёмов

06 мая 2025 08:10
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С открытием пляжного сезона спасатели усилили профилактические мероприятия вблизи водоемов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели активно проводят профилактические мероприятия вблизи водоёмов-2

Особое внимание – детям. Для них проводят экскурсии, обучают правилам безопасности. А взрослым напоминают: основная причина трагедий – переоценка собственных возможностей и недооценка опасностей, которые может таить в себе вода.

Спасатели активно проводят профилактические мероприятия вблизи водоёмов-4

Максим Тримпелис, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» Минска:
Организация ОСВОД, помимо рейдов, подготовила наш центральный пляж № 6. Водолазы очистили акваторию, установили ограничивающие буи, установили детскую зону. Также установили спасательный пост, где будут дежурить матросы от рассвета до заката.

На новый купальный сезон в Беларуси определены 450 мест массового отдыха у воды.

# Водоемы Беларуси # ОСВОД # Правила безопасности

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