Спасатели активно проводят профилактические мероприятия вблизи водоёмов

С открытием пляжного сезона спасатели усилили профилактические мероприятия вблизи водоемов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание – детям. Для них проводят экскурсии, обучают правилам безопасности. А взрослым напоминают: основная причина трагедий – переоценка собственных возможностей и недооценка опасностей, которые может таить в себе вода.

Максим Тримпелис, водолаз спасательной станции «Комсомольское озеро» Минска:

Организация ОСВОД, помимо рейдов, подготовила наш центральный пляж № 6. Водолазы очистили акваторию, установили ограничивающие буи, установили детскую зону. Также установили спасательный пост, где будут дежурить матросы от рассвета до заката.

На новый купальный сезон в Беларуси определены 450 мест массового отдыха у воды.