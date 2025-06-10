Купание на матрасах запрещено! Напоминаем правила безопасного поведения на воде

В Беларуси все прекрасно, особенно погода. Многие настроены на то, чтобы провести лето на воде. Купальному сезону быть, главное, чтобы отдых на пляже ничто не омрачало. О безопасности и предупреждении несчастных случаев на водоемах Беларуси поговорили с гостьей.

Екатерина Михалева, ведущий специалист по связям с общественностью исполнительного аппарата республиканского совета ОСВОД:

Погода у нас достаточно переменчивая. У нас то дождь, то жара, поэтому вода еще не успела прогреться. В среднем температура воды, если рассматривать столицу, то 16-17 градусов. А если рассматривать по областям, то в Гомеле в некоторых местах уже есть прекрасные 18-19 градусов, с которых уже можно купаться. Касательно статистики, на сегодняшний день нашими сотрудниками спасено 69 человек. Из них 8 детей также спасли. Касательно гибели, напомню, что случаи разные. К сожалению, погибли 105 человек, также 5 детей, но дети в большинстве своем из-за недосмотра родителей.

Стоит напомнить о том, что детям до 14 лет нельзя находиться одним у водоемов. Второе – нужно держать детей на контроле, чтобы они у вас находились на расстоянии вытянутой руки. Хочется еще напомнить о надувных матрасах. Кажется, что можно отправить ребенка купаться с этим матрасом, на самом деле – нет. В соответствии с постановлением № 543 «Об охране жизни людей на водах», купание на матрасах запрещено.