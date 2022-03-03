«Играют все возраста». В Минске прошёл финал «Мяча над сеткой»

Оксана Шевченко, директор СДЮШОР ВК «Минск»:

Дети, конечно, на этих соревнованиях проявляют все свои лучшие качества как и индивидуальные, так и работа в команде. Тренеры, наверное, уже подводят какие-то итоги, чтобы строить планы на перспективу, потому что в «Мяч над сеткой» играют все возрасты, которые культивируются в спортивных школах Республики Беларусь. Поэтому, видя, как дети играют, как они себя проявляют, тренеры будут четко знать, над чем им работать в период летней оздоровительной кампании, и к чему переходить потом, на новый учебный год.