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«Играют все возраста». В Минске прошёл финал «Мяча над сеткой»

03 марта 2022 23:05
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Новости Беларуси. Детский волейбольный турнир «Мяч над сеткой» состоит из пяти этапов и проводится по всей Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Играют все возраста». В Минске прошёл финал «Мяча над сеткой»-1

Последний, финал четырех, традиционно проходит в Минске. В состязании принимают участие 88 команд со всей страны в шести возрастах. Соревнуются ребята по круговой системе. На этой неделе столица стала площадкой для спортивных волейбольных баталий самой младшей возрастной группы, ребят 2010-2011 годов рождения.

«Играют все возраста». В Минске прошёл финал «Мяча над сеткой»-4

Оксана Шевченко, директор СДЮШОР ВК «Минск»:
Дети, конечно, на этих соревнованиях проявляют все свои лучшие качества как и индивидуальные, так и работа в команде. Тренеры, наверное, уже подводят какие-то итоги, чтобы строить планы на перспективу, потому что в «Мяч над сеткой» играют все возрасты, которые культивируются в спортивных школах Республики Беларусь. Поэтому, видя, как дети играют, как они себя проявляют, тренеры будут четко знать, над чем им работать в период летней оздоровительной кампании, и к чему переходить потом, на новый учебный год.

«Играют все возраста». В Минске прошёл финал «Мяча над сеткой»-7

Отметим, что проект детско-юношеской волейбольной лиги осуществляется при поддержке Президентского спортивного клуба, который оказывает необходимую помощь юным дарованиям.

# Волейбол # Оксана Шевченко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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