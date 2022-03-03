«Играют все возраста». В Минске прошёл финал «Мяча над сеткой»

Новости Беларуси. Детский волейбольный турнир «Мяч над сеткой» состоит из пяти этапов и проводится по всей Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Детский волейбольный турнир «Мяч над сеткой» состоит из пяти этапов и проводится по всей Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Последний, финал четырех, традиционно проходит в Минске. В состязании принимают участие 88 команд со всей страны в шести возрастах. Соревнуются ребята по круговой системе. На этой неделе столица стала площадкой для спортивных волейбольных баталий самой младшей возрастной группы, ребят 2010-2011 годов рождения.
Оксана Шевченко, директор СДЮШОР ВК «Минск»:
Дети, конечно, на этих соревнованиях проявляют все свои лучшие качества как и индивидуальные, так и работа в команде. Тренеры, наверное, уже подводят какие-то итоги, чтобы строить планы на перспективу, потому что в «Мяч над сеткой» играют все возрасты, которые культивируются в спортивных школах Республики Беларусь. Поэтому, видя, как дети играют, как они себя проявляют, тренеры будут четко знать, над чем им работать в период летней оздоровительной кампании, и к чему переходить потом, на новый учебный год.
Отметим, что проект детско-юношеской волейбольной лиги осуществляется при поддержке Президентского спортивного клуба, который оказывает необходимую помощь юным дарованиям.