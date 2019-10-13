Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?

Новости Беларуси. В белорусских вузах начнут готовить социальных предпринимателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С этого учебного года новую дисциплину вводят в Гомельском государственном техническом университете имени Сухого. В Беларуси это впервые, системной подготовки по социальному предпринимательству в наших вузах пока нет.

Зато есть само социальное предпринимательство. Развитие это направление получило относительно недавно, но удачно реализованных проектов уже очень много. Сразу несколько успешных примеров социального предпринимательства – в материале корреспондента Александра Добрияна.

У нее тоже есть второе имя. Мама Фаня – «мама» всех больничных клоунов Беларуси. 10 лет назад Марина Ермакова на стажировке в Италии узнала, как помогать больным, даря позитивные эмоции. С тех пор красный клоунский нос – частый гость гомельских клиник.

Марина Ермакова, руководитель движения больничных клоунов:

Наши исследования показывают, что уровень тревоги снижается на 40 % после пребывания больничных клоунов. Если клоун сопровождает ребенка до операционной, то и процесс анестезии, операция проходят легче.

Больничный клоун не просто волонтер. Одного желания дарить добро здесь мало. Прежде чем «выйти в больницу», нужно пройти серьезную подготовку: курсы психологии, сценического мастерства, клоунады, актерской речи и пластики.

И, конечно, предоставить справку о безупречном здоровье: ведь их зрителям хватает и своих диагнозов.

Ольга Гринь, больничный клоун:

Видно, что дети здесь и сейчас с клоуном, для них не существует палат, больничных стен. По глазам это видно.

За 10 лет Фанни Ноуз выросли в настоящее движение. Теперь больничные клоуны есть во всех областных центрах страны, и им нужен свой дом.

Базой для подготовки и стажировки должен стать собственный театр. Заработать на него клоуны решили тем, что умеют лучше всего. Постановки, которые раньше могли увидеть только пациенты клиник, станут доступны широкому зрителю.

О том, как важна поддержка в трудную минуту, отлично знает Алена Гербаносенко. Несчастный случай пять лет назад перевернул ее мир с ног на голову. Но сидеть и плакать не в ее правилах. Вместо этого девушка решила жить полной жизнью. И главное, не только для себя.

Она с нетерпением ждет первых шагов своего Артемия. Считает рождение сына главным счастьем в жизни. Сама водит автомобиль: недавно вернулась из путешествия в 5 тысяч километров. А еще планирует открыть первую в полумиллионном Гомеле студию красоты с безбарьерной средой. Алена уверена: возможность быть красивой должна иметь каждая женщина.

Алена Гербаносенко, жительница Гомеля:

В дальнейшем планируем обучать девушек с инвалидностью. Кто-то сможет работать у нас, а кто-то может откроет свое дело.

Пока же Алена практикуется на маме. Праздничный маникюр – самое малое, чем можно выразить свою любовь и благодарность за поддержку.

Валентина Гербаносенко, жительница Гомеля:

Я ее сама наталкивала, потому что в ее состоянии можно что-то свое иметь. И вообще работа должна быть. Не просто дома сидеть и получать пенсию. Должна чем-то заниматься и развиваться.

Оказывается, на родительских советах тоже можно заработать. Психолог Мариан Голуб и его жена Ольга вот уже несколько лет успешно консультируют другие семьи. Благо, у самих богатый опыт. Сейчас в семье Голуб ждут появление шестого ребенка.

Мариан Голуб, многодетный отец:

Бизнес-модель очень простая. Семья ждет ребенка, у беременной мамы много вопросов о родах, о грудном вскармливании, об уходе за ребенком. Она понимает, что информации много, важно и лучше ее получить в одном месте. И готова за это платить.

Когда-то знания о родах, воспитании и прочих житейских премудростях веками передавались от матери дочери, от отца сыну. Но времена изменились и успешный, пусть и чужой семейный опыт, в обществе востребован не меньше, чем любая другая актуальная информация. В 2019 году Ольга получила орден Матери, но не менее важная награда – отзывы женщин, которым ее советы помогают родить и воспитывать детей.

Ольга Голуб, многодетная мама:

Я прямо радуюсь, когда мне пишут какую-то благодарность. Или спустя годы что-то такое говорят. Вчера ехала в маршрутке на занятия с беременными, и мне девушка говорит: «Вы Ольга Голуб?». Я говорю: «Да». Я удивилась, как она меня узнала, я ее консультировала только по переписке. Было очень приятно.

Монетизируя личный родительский опыт, с одной стороны они обеспечивают достаток собственной большой семье, с другой – помогают людям построить крепкие взаимоотношения и не совершать лишних ошибок.

От такой деятельности в выигрыше оказывается все общество в целом.

Александр Добриян, корреспондент:

Такие разные люди и идеи. На первый взгляд сложно представить, что может объединять театр добра от больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой. И уж совсем сложно говорить об этом, как об успешном бизнесе. Между тем именно бизнес не только объединяет, но и делает эти мечты реальностью. Социальное предпринимательство постепенно становится нормой нашей повседневной жизни.

Привыкнуть к тому, что социальным может быть не только жилье или выплаты, но еще и бизнес, непросто, но такова реальность. В Беларуси все больше людей рассматривают свое дело не только с позиции получения личной выгоды.