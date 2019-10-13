Прямой эфир

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?

13 октября 2019 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В белорусских вузах начнут готовить социальных предпринимателей,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С этого учебного года новую дисциплину вводят в Гомельском государственном техническом университете имени Сухого. В Беларуси это впервые, системной подготовки по социальному предпринимательству в наших вузах пока нет.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-1

Зато есть само социальное предпринимательство. Развитие это направление получило относительно недавно, но удачно реализованных проектов уже очень много.  

Сразу несколько успешных примеров социального предпринимательства – в материале корреспондента Александра Добрияна.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-3

У нее тоже есть второе имя. Мама Фаня – «мама» всех больничных клоунов Беларуси. 10 лет назад Марина Ермакова на стажировке в Италии узнала, как помогать больным, даря позитивные эмоции. С тех пор красный клоунский нос – частый гость гомельских клиник.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-5

Марина Ермакова, руководитель движения больничных клоунов:
Наши исследования показывают, что уровень тревоги снижается на 40 % после пребывания больничных клоунов. Если клоун сопровождает ребенка до операционной, то и процесс анестезии, операция проходят легче.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-7

Больничный клоун не просто волонтер. Одного желания дарить добро здесь мало. Прежде чем «выйти в больницу», нужно пройти серьезную подготовку: курсы психологии, сценического мастерства, клоунады, актерской речи и пластики.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-9

И, конечно, предоставить справку о безупречном здоровье: ведь их зрителям хватает и своих диагнозов. 

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-11

Ольга Гринь, больничный клоун:
Видно, что дети здесь и сейчас с клоуном, для них не существует палат, больничных стен. По глазам это видно.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-13

За 10 лет Фанни Ноуз выросли в настоящее движение. Теперь больничные клоуны есть во всех областных центрах страны, и им нужен свой дом.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-15

Базой для подготовки и стажировки должен стать собственный театр. Заработать на него клоуны решили тем, что умеют лучше всего. Постановки, которые раньше могли  увидеть только пациенты клиник, станут доступны широкому зрителю.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-17

О том, как важна поддержка в трудную минуту, отлично знает Алена Гербаносенко. Несчастный случай пять лет назад перевернул ее мир с ног на голову. Но сидеть и плакать не в ее правилах. Вместо этого девушка решила жить полной жизнью. И главное, не только для себя.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-19

Она с нетерпением ждет первых шагов своего Артемия. Считает рождение сына главным счастьем в жизни. Сама водит автомобиль: недавно вернулась из путешествия в 5 тысяч километров. А еще планирует открыть первую в полумиллионном Гомеле студию красоты с безбарьерной средой. Алена уверена: возможность быть красивой должна иметь каждая женщина.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-21

Алена Гербаносенко, жительница Гомеля:
В дальнейшем планируем обучать девушек с инвалидностью. Кто-то сможет работать у нас, а кто-то может откроет свое дело.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-23

Пока же Алена практикуется на маме. Праздничный маникюр – самое малое, чем можно выразить свою любовь и благодарность за поддержку. 

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-25

Валентина Гербаносенко, жительница Гомеля:
Я ее сама наталкивала, потому что в ее состоянии можно что-то свое иметь. И вообще работа должна быть. Не просто дома сидеть и получать пенсию. Должна чем-то заниматься и развиваться.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-27

Оказывается, на родительских советах тоже можно заработать. Психолог Мариан Голуб и его жена Ольга вот уже несколько лет успешно консультируют другие семьи. Благо, у самих богатый опыт. Сейчас в семье Голуб ждут появление шестого ребенка.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-29

Мариан Голуб, многодетный отец:
Бизнес-модель очень простая. Семья ждет ребенка, у беременной мамы много вопросов о родах, о грудном вскармливании, об уходе за ребенком. Она понимает, что информации много, важно и лучше ее получить в одном месте. И готова за это платить.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-31

Когда-то знания о родах, воспитании и прочих житейских премудростях веками передавались от матери дочери, от отца сыну. Но времена изменились и успешный, пусть и чужой семейный опыт, в обществе востребован не меньше, чем  любая другая актуальная информация. В 2019 году Ольга получила орден Матери, но не менее важная награда – отзывы женщин, которым ее советы помогают родить и воспитывать детей.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-33

Ольга Голуб, многодетная мама:
Я прямо радуюсь, когда мне пишут какую-то благодарность. Или спустя годы что-то такое говорят. Вчера ехала в маршрутке на занятия с беременными, и мне девушка говорит: «Вы Ольга Голуб?». Я говорю: «Да». Я удивилась, как она меня узнала, я ее консультировала только по переписке. Было очень приятно.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-35

Монетизируя личный родительский опыт, с одной стороны они обеспечивают достаток собственной большой семье, с другой – помогают людям построить крепкие взаимоотношения и не совершать лишних ошибок.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-37

От такой деятельности в выигрыше оказывается все общество в целом.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-39

Александр Добриян, корреспондент:
Такие разные люди и идеи. На первый взгляд сложно представить, что может объединять театр добра от больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой. И уж совсем сложно говорить об этом, как об успешном бизнесе. Между тем именно бизнес не только объединяет, но и делает эти мечты реальностью. Социальное предпринимательство постепенно становится нормой нашей повседневной жизни.

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-41

Привыкнуть к тому, что социальным может быть не только жилье или выплаты, но еще и бизнес, непросто, но такова реальность. В Беларуси все больше людей рассматривают свое дело не только с позиции получения личной выгоды. 

Что объединяет больничных клоунов и салон красоты с безбарьерной средой?-43

Оксана Шевченко, бизнес-тренер:
Социальные предприниматели своей верой и своими действиями помогают решать много вопросов, тем самым экономя бюджет государства. Экономя время и ресурсы работникам социальной сферы.

Такая социальная самоокупаемость – залог устойчивого развития всего общества. В Беларуси этому теперь будут еще и официально учить. Школы социальных предпринимателей уже открылись в Гомеле, Минске и Гродно. С 2019 года специальная дисциплина появилась и в вузе. Первыми в стране учить превращать мечты в полезный бизнес будут в Гомельском государственном техническом университете имени Сухого.

# Социальная помощь # Александр Добриян # Оксана Шевченко

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларусь вернулось тепло: 14 октября будет +23℃
13 октября 2019 12:25

В Беларусь вернулось тепло: 14 октября будет +23℃

Президент Беларуси направил поздравление работникам культуры
13 октября 2019 11:51

Президент Беларуси направил поздравление работникам культуры

«Никакого отношения к благотворительности такие ситуации не имеют»: директор фонда «Шанс» о собирающих деньги на лечение на улицах
13 октября 2019 10:54

«Никакого отношения к благотворительности такие ситуации не имеют»: директор фонда «Шанс» о собирающих деньги на лечение на улицах