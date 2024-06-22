На Минском море проходит Открытый чемпионат по пляжному волейболу

Соревнования проводятся уже в третий раз и с каждым годом желающих попробовать свои силы становится все больше. Так, компанию отечественным спортсменам в борьбе за победу составили и россияне. В основной сетке значатся более 70 пар в четырех категориях: мужские и женские команды до сорока лет, а также коллективы, составленные из игроков старше этого возраста. Традиционные соревнования проводятся под эгидой волейбольного клуба «Минск».

О ксана Ш евченко, председатель волейбольного клуба « М инск»: Масштаб очень большой. Количество пар ежегодно растет. В этом году мы так угадали сроки, что здесь сегодня присутствует лучшая пара страны. Саша Дедков и Саша Петрушко. Они задают, конечно, здесь темп. Все очень рады и счастливы соревноваться со спортсменами такого уровня, неважно, что они, наверное, будут проигрывать. Но по крайней мере дух борьбы всегда будет присутствовать.

Чемпионат расширяет свои горизонты и привлекает все больше спортсменов и, что важно, болельщиков. Поддержать любимую команду и просто насладиться праздником волейбола приходят семьями, а значит популярность этого вида спорта растет.

Алла Тетерина, генеральный секретарь белорусской федерации волейбола:

Так здорово, когда семьями приезжают люди играть в выходные дни свои, в свободное время. Приезжают с детьми, приезжают с собаками. Целый день проводят на свежем воздухе в прекрасном месте, самом красивом месте города Минска. Для федерации это популяризация, это любовь к виду спорта, это счастливые, одухотворенные люди, это здорово!

Завтра, 23 июня, с самого утра борьба возобновится. А ближе к полудню станут известны победители и призеры чемпионата.