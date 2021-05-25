«Я думаю, это такой прорыв в волейболе». Вот как проходит финал детского турнира «Мяч над сеткой»

Новости Беларуси. Продолжается финал детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой», который принимают Минск и Гродно. Турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал четырех играется в трех возрастных категориях с участием ребят 2006-2010 годов рождения. Во вторник, 25 мая, в столице прошли два поединка у юношей. В противостоянии команд детско-юношеской спортивной школы из города Глубокое и гомельской СДЮШОР «Энергия» победа досталась представителям Витебской области – 3:1. А ребята из гродненской СДЮШОР имени Сапеги обыграли хозяев площадки, команду волейбольного клуба «Минск», со счетом 3:0.

Оксана Шевченко, директор СДЮШОР ВК «Минск»:

84 команды. Я думаю, это такой прорыв в волейболе, из которого потом тренерам сборных команд будет проще формировать команды, которые будут достойно представлять страну на международной арене. Они уже играют современный волейбол, не детский. Тренеры стараются использовать тактику, приближенную к тактике взрослого волейбола.