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В Минске открыли Доску почёта «Лидеры образования»

13 мая 2025 07:40
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В Минске торжественно открыли Доску почета «Лидеры образования»! На нее занесли девять лучших учреждений столицы, которые показали выдающиеся результаты в 2024 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открыли Доску почёта «Лидеры образования»-2

Это детские сады, школы, гимназии, колледжи, социальный приют и учреждения дополнительного образования. Все они подтвердили высокий уровень организации работы и отличились победами в престижных конкурсах как педагогов, так и учеников. 

В Минске открыли Доску почёта «Лидеры образования»-4

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
На Доску почета занесены только самые лучшие. И у них такая ответственная миссия – продвигать идеи столичного образования во все районы города и на республику. 

Открытие Доски почета «Лидеры образования» – это всегда стимул для дальнейшего развития образовательной системы Минска. 

# Марина Ильина # Образование # Образование в Беларуси

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