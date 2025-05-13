В Минске открыли Доску почёта «Лидеры образования»

В Минске торжественно открыли Доску почета «Лидеры образования»! На нее занесли девять лучших учреждений столицы, которые показали выдающиеся результаты в 2024 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это детские сады, школы, гимназии, колледжи, социальный приют и учреждения дополнительного образования. Все они подтвердили высокий уровень организации работы и отличились победами в престижных конкурсах как педагогов, так и учеников.

Марина Ильина, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

На Доску почета занесены только самые лучшие. И у них такая ответственная миссия – продвигать идеи столичного образования во все районы города и на республику.

Открытие Доски почета «Лидеры образования» – это всегда стимул для дальнейшего развития образовательной системы Минска.