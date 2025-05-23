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Шпаргалки писать надо, но не надо брать с собой! Проректор БГПУ о списывании на ЦЭ

23 мая 2025 12:20
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Куда пойти учиться? Какие учебные заведения ждут учеников с распростертыми объятиями, а куда уже сегодня выстраивается очередь из 100-балльников?

Об этом и не только поговорили с гостями студии ток-шоу «Точки над i».

Шпаргалки писать надо, но не надо брать с собой! Проректор БГПУ о списывании на ЦЭ-2

Наталья Надольская, ведущая:
А списать можно?

Шпаргалки писать надо, но не надо брать с собой! Проректор БГПУ о списывании на ЦЭ-4

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Списать нельзя, ни в коем случае, потому что за нарушение правил организации централизованного экзамена, централизованного тестирования абитуриент будет удален из аудитории с отметкой тестирования «не прошел» или «удален за нарушения».

Шпаргалки писать надо, но не надо брать с собой! Проректор БГПУ о списывании на ЦЭ-6

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ:
Если мы говорим про шпаргалки, мы говорим о том, что шпаргалки писать надо, но их не надо брать с собой. На самом деле, вы можете готовиться, систематизировать материал, его укреплять, но брать с собой не надо.

Вы говорите об уверенности, а мы наблюдаем другое. Если есть шпаргалка в кармане, она привлекает внимание. Это как что-то горячее, лежащее у тебя в кармане. Ты все время будешь думать не о содержании теста, а о той самой шпаргалке, где, когда, при каких условиях, как достать, что сделать. Это играет злую шутку. И да, мы тогда удаляем с централизованного экзамена, с централизованного тестирования, и это заканчивается для абитуриентов нулевым баллом в этом году.

Подробности – в видео.

# Образование # Вступительная кампания # Сергей Пищов # Наталья Надольская

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