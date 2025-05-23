Шпаргалки писать надо, но не надо брать с собой! Проректор БГПУ о списывании на ЦЭ

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси: Списать нельзя, ни в коем случае, потому что за нарушение правил организации централизованного экзамена, централизованного тестирования абитуриент будет удален из аудитории с отметкой тестирования «не прошел» или «удален за нарушения».

Вероника Радыгина, проректор по учебной работе БГПУ:

Если мы говорим про шпаргалки, мы говорим о том, что шпаргалки писать надо, но их не надо брать с собой. На самом деле, вы можете готовиться, систематизировать материал, его укреплять, но брать с собой не надо.

Вы говорите об уверенности, а мы наблюдаем другое. Если есть шпаргалка в кармане, она привлекает внимание. Это как что-то горячее, лежащее у тебя в кармане. Ты все время будешь думать не о содержании теста, а о той самой шпаргалке, где, когда, при каких условиях, как достать, что сделать. Это играет злую шутку. И да, мы тогда удаляем с централизованного экзамена, с централизованного тестирования, и это заканчивается для абитуриентов нулевым баллом в этом году.