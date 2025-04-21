В Минске проверили знания и навыки будущих медиков из Беларуси и России

Когда на счету каждая секунда. Оказать неотложную помощь, провести экстренную реанимацию или сделать анестезию тяжело пострадавшему. Свои навыки студенты медицинских вузов демонстрируют на республиканской олимпиаде с международным участием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В дистанционном этапе соревновались более 30 команд из стран Содружества. В финал вышли только сильнейшие – это 6 белорусских коллективов и 4 команды из России. Сегодня участники мерились силами в одном из самых зрелищных этапов олимпиады. На стадионе Белорусского государственного университета прошло испытание «Операция спасение».

По сценарию олимпиады, участникам предстояло оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в результате ДТП. Реалистичности происходящему добавляли декорации и актеры, которые настолько вжились в образ, что никто не сомневался – им нужен врач. Завершалось испытание, когда все пациенты были сданы бригаде скорой помощи. Валерия Москвитина, участница олимпиады:

Это было очень адреналиново, интересно, нам очень понравилось, но было сложно, поначалу немножко растерялись. Мы же не сталкиваемся с такими ситуациями в жизни. Все равно это стрессовые ситуации. Я думаю, что мы сделали все, что могли, все, что было в наших силах.