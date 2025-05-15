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Во всех школах и гимназиях Беларуси прошёл единый урок, приуроченный ко Дню семьи

15 мая 2025 13:38
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Доброе занятие, позволяющее каждому вспомнить о самом сокровенном. Во всех школах Беларуси сегодня, 15 мая, прошли единые уроки посвященные международному празднику – Дню семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во всех школах и гимназиях Беларуси прошёл единый урок, приуроченный ко Дню семьи-2

Их цель – напомнить подрастающему поколению о традиционных ценностях. Вместе с педагогами учащиеся всех возрастов выполняли тематические задания, делились своим видением современной семьи и советами о том, как пронести через года любовь и уважение к близким. 

Во всех школах и гимназиях Беларуси прошёл единый урок, приуроченный ко Дню семьи-4

Амелия Деруго, учащаяся средней школа №64 Минска:
Семья для меня значит какой-то уют, тепло, хочется возвращаться домой, сразу обнимать, целовать. 

Во всех школах и гимназиях Беларуси прошёл единый урок, приуроченный ко Дню семьи-6

Макар Стома, учащийся средней школа №64 Минска:
Мы всей семьей любим смотреть хоккей и болеем, когда в хоккей играет наш Президент. Я обычно хожу на хоккей с папой, мамой и моей младшей сестрой. 

Во всех школах и гимназиях Беларуси прошёл единый урок, приуроченный ко Дню семьи-8

Тамила Гайшун, учащаяся средней школа №64 Минска:
Хочу, чтобы моя семья в будущем была хорошей, доброй, и чтобы все в этой семье дружили. А мужа я хочу заботливого, чтобы любил меня и никогда не обижал.

Учителя рассказали о государственной политике направленной на поддержку многодетных семей. Например, про семейный капитал, размер которого составляет свыше 33 тысяч рублей. На 1 мая 2025-го им досрочно воспользовались почти 100 тысяч семей.

# Семья # Школьники # Образование # Образование в Беларуси

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