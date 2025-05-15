Во всех школах и гимназиях Беларуси прошёл единый урок, приуроченный ко Дню семьи

Доброе занятие, позволяющее каждому вспомнить о самом сокровенном. Во всех школах Беларуси сегодня, 15 мая, прошли единые уроки посвященные международному празднику – Дню семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их цель – напомнить подрастающему поколению о традиционных ценностях. Вместе с педагогами учащиеся всех возрастов выполняли тематические задания, делились своим видением современной семьи и советами о том, как пронести через года любовь и уважение к близким.

Макар Стома, учащийся средней школа №64 Минска: Мы всей семьей любим смотреть хоккей и болеем, когда в хоккей играет наш Президент. Я обычно хожу на хоккей с папой, мамой и моей младшей сестрой.

Тамила Гайшун, учащаяся средней школа №64 Минска:

Хочу, чтобы моя семья в будущем была хорошей, доброй, и чтобы все в этой семье дружили. А мужа я хочу заботливого, чтобы любил меня и никогда не обижал.

Учителя рассказали о государственной политике направленной на поддержку многодетных семей. Например, про семейный капитал, размер которого составляет свыше 33 тысяч рублей. На 1 мая 2025-го им досрочно воспользовались почти 100 тысяч семей.