Какие новые специальности появятся в колледжах Беларуси в 2025-м? Узнали у депутата Мингорсовета

Наталья Надольская, ведущая: А какие новые рабочие специальности появятся в этом году? Возможно, к вам обращаются с запросами о необходимости подготовки по какой-то новой специальности?

Как поднять престиж рабочих профессий и подготовить мастеров с золотыми руками? Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Оксана Бесько, депутат Минского городского Совета депутатов:

Конечно, каждый год вносятся изменения в классификатор. Специальности, которые не пользуются спросом, исключают. Специальности, которые нужны, необходимы экономике, включают. Если мы говорим по уровню среднего специального образования, то, например, в этом году появится такая специальность, как воспитательная работа. Появится такая специальность, как кузовной ремонт транспортных средств, техническое обслуживание мультимедийных систем. Если мы говорим про уровень профессионально-технического образования, то появится такая специальность, как производитель мармеладно-пастилочных изделий. Понятно, что заказчиком кадров является наша знаменитая фабрика бобруйская. Появится такая специальность, как оператор автоматических линий по производству керамических изделий, и другие специальности.

Да, конечно, и как к депутату, и как к руководителю учреждения образования ко мне обращаются с такими вопросами, но необязательно вводить новые специальности. У нас образовательные стандарты и учебные планы построены таким образом, что есть всегда возможность вариативности. Мы можем внести изменения, дополнения в наши документы.