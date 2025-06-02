Переговоры между РФ и Украиной завершились в Стамбуле

В Стамбуле завершились переговоры между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что переговоры стартовали около 14:45 по мск.

Предполагается, что Москва представила меморандум о мирном договоре, а Киев предложил свой план по урегулированию, включающий требования по вооружениям, признанию территорий и репарациям.

На встрече 16 мая стороны согласовали обмен пленными и обсуждали возможность режима прекращения огня. Украина обратилась с просьбой о встрече между лидерами двух стран, и Россия приняла это к сведению.