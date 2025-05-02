Почему стоит поступать в Минский финансово-экономический колледж? Рассказываем о плюсах обучения
Минский государственный финансово-экономический колледж – одно из старейших средних специальных учебных заведений Беларуси. Когда-то начинали буквально с нескольких учебных групп, а сегодня это узнаваемое учреждение образования не только на территории Беларуси, но и за ее пределами, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Колледж активно сотрудничает с российскими и казахстанскими коллегами в подготовке специалистов. В сентябре 2025 года он отмечает 95-летие.
Элла Маркевич, корреспондент:
Сотрудники банка, финансисты, бухгалтеры, маркетологи и экономисты. Здесь обучают по пяти направлениям, каждое из которых имеет свою уникальную специфику. А в прошлом году на базе одной из специальностей набрали две новые группы.
Всего 60 ребят их уже ждут на рабочих местах в центрах по обеспечению бюджетных организаций. Варвара еще со школы была на «ты» с цифрами. Девушка признается, что за год обучения в колледже развеяла все мифы и стереотипы о том, что профессия бухгалтера скучная и неинтересная.
Варвара Голомуздова, учащаяся Минского государственного финансово-экономического колледжа:
Мама – экономист, но она говорила, не надо идти в эту отрасль. Но мне всегда нравилось работать с цифрами, вот что-то такое, чтобы быть полностью погруженной в процесс. И я думаю, что финансовая деятельность – это именно та специальность, на которую надо идти, если тебя тянет к математике. Бухгалтер – это совершенно нескучная профессия. В планах университет, бухгалтерский учет, пойти на высшее заочное, параллельно работать в центрах.
Новый вектор среднего специального образования – подготовка специалистов рабочих профессий. Таков запрос заказчиков кадров. Организациям нужны универсальные специалисты, способные быстро адаптироваться к различным задачам. Так, с 2019 года на специальности маркетинг обучают продавцов четвертого разряда. А для повышения качества подготовки студенты ежегодно проходят практику в одном из столичных торговых центров.
Подробности в видео.