Почему стоит поступать в Минский финансово-экономический колледж? Рассказываем о плюсах обучения

Минский государственный финансово-экономический колледж – одно из старейших средних специальных учебных заведений Беларуси. Когда-то начинали буквально с нескольких учебных групп, а сегодня это узнаваемое учреждение образования не только на территории Беларуси, но и за ее пределами, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Колледж активно сотрудничает с российскими и казахстанскими коллегами в подготовке специалистов. В сентябре 2025 года он отмечает 95-летие.

Элла Маркевич, корреспондент:

Сотрудники банка, финансисты, бухгалтеры, маркетологи и экономисты. Здесь обучают по пяти направлениям, каждое из которых имеет свою уникальную специфику. А в прошлом году на базе одной из специальностей набрали две новые группы.

Всего 60 ребят их уже ждут на рабочих местах в центрах по обеспечению бюджетных организаций. Варвара еще со школы была на «ты» с цифрами. Девушка признается, что за год обучения в колледже развеяла все мифы и стереотипы о том, что профессия бухгалтера скучная и неинтересная.