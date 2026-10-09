Отменено около 200 авиарейсов, на маршруты не вышли десятки поездов.
Наиболее напряженной остается ситуация в городе Льеж. По данным полиции, с начала октября там задержаны 110 участников протестов.
Разъяренные школьники крушат витрины, жгут мусорные контейнеры и перекрывают дороги. На подавление беспорядков брошен полицейский спецназ.
Старшеклассники выступают против перегруженных учебных программ, требуют увеличить штат преподавателей и медработников.
Пламя охватило три тысячи гектаров и заставило 600 человек покинуть свои дома.
Пять человек погибли, еще около 20 пострадали при пожаре, который вспыхнул в многоэтажном доме в бельгийском Антверпене.
В ходе беспорядков часть протестующих подожгла автомобильные покрышки у центрального вокзала. В отдельных районах города также горели мусорные контейнеры, в стражей порядка летели петарды.
Из-за токсичного дыма власти призвали жителей покинуть дома и на время переехать в безопасное место.
Возмущение бельгийцев вызвали планы властей лишить жителей права на забастовки, а также сократить расходы на соцобеспечение и поднять налоги.
Такие экстренные меры приняты из-за серьезной угрозы терактов, которая значительно возросла после начала войны Израиля и США с Ираном.
Десятки тысяч работников покинули рабочие места, протестуя против сокращения финансирования отрасли.
Однако особую озабоченность вызвал тот факт, что жертвами инцидента стало множество чиновников. В их числе представители Еврокомиссии и Европарламента.
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