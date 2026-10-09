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Новости по тегу #Новости Бельгии

В Бельгии началась общенациональная забастовка против сокращения бюджета
09 октября 2026 13:40

В Бельгии началась общенациональная забастовка против сокращения бюджета

В Бельгии протесты против роста расходов на обучение привели к задержаниям более 100 человек
08 октября 2026 08:15

В Бельгии протесты против роста расходов на обучение привели к задержаниям более 100 человек

В Бельгии протестуют тысячи возмущенных школьников
06 октября 2026 20:00

В Бельгии протестуют тысячи возмущенных школьников

Протесты французских старшеклассников перекинулись на Бельгию
06 октября 2026 08:08

Протесты французских старшеклассников перекинулись на Бельгию

В Бельгии из-за лесного пожара взорвались снаряды времен Второй мировой войны
24 августа 2026 07:32

В Бельгии из-за лесного пожара взорвались снаряды времен Второй мировой войны

В Бельгии загорелся многоэтажный жилой дом – есть жертвы
02 июля 2026 08:17

В Бельгии загорелся многоэтажный жилой дом – есть жертвы

В Брюсселе произошли беспорядки во время акции против сокращения бюджета образования
04 июня 2026 19:58

В Брюсселе произошли беспорядки во время акции против сокращения бюджета образования

Крупный пожар произошел на складе в бельгийском городе Тюбиз
26 мая 2026 08:53

Крупный пожар произошел на складе в бельгийском городе Тюбиз

В Бельгии прошла общенациональная забастовка
13 мая 2026 08:44

В Бельгии прошла общенациональная забастовка

Бельгия направила военных для охраны еврейских общин страны
25 марта 2026 07:39

Бельгия направила военных для охраны еврейских общин страны

В Бельгии из-за забастовки работников ж/д произошёл перебой в работе общественного транспорта
28 января 2026 08:41

В Бельгии из-за забастовки работников ж/д произошёл перебой в работе общественного транспорта

Данные миллионов бельгийцев были похищены с их телефонов
04 ноября 2025 11:00

Данные миллионов бельгийцев были похищены с их телефонов