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20% населения Бельгии подвержены риску бедности

19 марта 2024 06:37
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В Бельгии бастуют сотрудники организаций, которые оказывают помощь бездомным. Представители 60 компаний обратились к властям с открытым письмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20% населения Бельгии подвержены риску бедности-1

В нем они рассказали, что почти 20 % населения подвержены риску бедности или социальной изоляции. Нуждающихся так много, что ресурсов на всех не хватает. Поэтому благотворительные организации просят помощи у государства.

# Кризис в ЕС # Новости Бельгии

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