20% населения Бельгии подвержены риску бедности

В Бельгии бастуют сотрудники организаций, которые оказывают помощь бездомным. Представители 60 компаний обратились к властям с открытым письмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем они рассказали, что почти 20 % населения подвержены риску бедности или социальной изоляции. Нуждающихся так много, что ресурсов на всех не хватает. Поэтому благотворительные организации просят помощи у государства.