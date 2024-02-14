Бельгийские фермеры продолжают акции протеста

Не справляются со своими обязанностями власти Бельгии. Пустые обещания фермерам и отложенные в долгий ящик проблемы аграриев вывели на улицы очередных демонстрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты не довольны реакцией правительства на их требования. По словам протестующих, половинчатые меры не решают главной проблемы, а именно не увеличивают доходы хозяйств. Импорт продукции из третьих стран создает серьезную конкуренцию местным производителям. Они не могут предлагать столь низкие цены, в результате теряют потенциальную прибыль. Многие аграрии работают в убыток, десятки человек и вовсе прекратили свою деятельность.

В последние четыре года мы чувствуем себя так, будто находимся одни посреди пустыни. У нас есть несколько требований и аргументов. Нам нужно повысить закупочные цены на нашу продукцию. Но самое главное – мы находимся в конкуренции с природой. Земля должна иметь возможность восстанавливаться, но нам не остается ничего, как использовать ее полностью.

Еврокомиссия приняла резолюцию, которая должна была успокоить протестующих. Но фермеры расценили документ как попытку прекратить шествия, то есть последствия, а не первопричину проблемы. Поэтому протесты бельгийских аграриев продолжаются.