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Бельгийские фермеры продолжают акции протеста

14 февраля 2024 20:06
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Не справляются со своими обязанностями власти Бельгии. Пустые обещания фермерам и отложенные в долгий ящик проблемы аграриев вывели на улицы очередных демонстрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бельгийские фермеры продолжают акции протеста-1

Активисты не довольны реакцией правительства на их требования. По словам протестующих, половинчатые меры не решают главной проблемы, а именно не увеличивают доходы хозяйств. Импорт продукции из третьих стран создает серьезную конкуренцию местным производителям. Они не могут предлагать столь низкие цены, в результате теряют потенциальную прибыль. Многие аграрии работают в убыток, десятки человек и вовсе прекратили свою деятельность.

Бельгийские фермеры продолжают акции протеста-4

В последние четыре года мы чувствуем себя так, будто находимся одни посреди пустыни. У нас есть несколько требований и аргументов. Нам нужно повысить закупочные цены на нашу продукцию. Но самое главное – мы находимся в конкуренции с природой. Земля должна иметь возможность восстанавливаться, но нам не остается ничего, как использовать ее полностью.

Еврокомиссия приняла резолюцию, которая должна была успокоить протестующих. Но фермеры расценили документ как попытку прекратить шествия, то есть последствия, а не первопричину проблемы. Поэтому протесты бельгийских аграриев продолжаются.

# Акции протеста # Новости Бельгии

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