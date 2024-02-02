Протестующие фермеры покидают Брюссель

После почти суток ожесточенных протестов возле парламента ЕС фермеры стали покидать Брюссель. Тысячи людей, в том числе из других стран, съехались в бельгийскую столицу, где проходил саммит лидеров Евросоюза, чтобы выразить возмущение проводимой ими аграрной политикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие до последнего ожидали, что кто-нибудь из чиновников выйдет к ним, но так и не дождались. Разгневанные фермеры забрасывали здание Европарламента яйцами, жгли костры и строили баррикады из покрышек. В ответ власти направили усиленные наряды полиции для разгона дебоширов. После нескольких часов уличных боев аграрии решили покинуть бельгийскую столицу.

Арно Суененс, фермер (Бельгия):

Да, мы уходим. Жаль, что лидеры ЕС нам ничего не сказали. Они вели себя так, как будто нас здесь не было. Но я знаю, что мы дали им понять, что мы существуем. И они ясно это услышали и увидели.

Тийс Боэленс, фермер (Бельгия):

Большинство из нас собираются вернуться на свои фермы, снова доить своих коров. Но многие намерены продолжать борьбу дальше. Будут блокировать логистические центры и супермаркеты. Но я считаю, что наша акция была удачной. Мы смогли громко сказать о своих проблемах. Обо всем, что нам мешает работать и жить. Я уверен, что наша борьба справедливая и мы идем в правильном направлении.