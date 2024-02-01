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Бельгийские фермеры забросали яйцами здание Европарламента

01 февраля 2024 11:46
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Протестное движение фермеров продолжает захватывать Европу. К этой быстро растущей волне, уже поглотившей Германию, Францию, Грецию, Польшу и Румынию, активно присоединились аграрии Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские дети решили поддержать протесты фермеров.

Бельгийские фермеры забросали яйцами здание Европарламента-1

Но они не стали ограничиваться блокировкой дорог. Их целью стал Брюссель, где располагается штаб-квартира Евросоюза. Сотни тракторов уже оккупировали центр города, где сегодня должен пройти саммит лидеров ЕС. Разгневанные фермеры уже ярко показали свое отношение к этому событию и руководству ЕС в целом, забросав яйцами здание Европарламента.

Бельгийские фермеры забросали яйцами здание Европарламента-4

Протестующие в ближайшее время ждут прибытия других колонн техники, которая направляется в город даже из других стран Европейского союза. Хотя фермерский кризис официально не включен в повестку саммита ЕС, демонстранты уверены, что смогут изменить ее и заставить участников встречи не только услышать их требования, но и сделать все для решения проблем.

Бельгийские фермеры забросали яйцами здание Европарламента-7

Кевин Бертенс, фермер (Бельгия):
Если они увидят, сколько людей собрались здесь сегодня, и если они видят, что это происходит по всей Европе, то у нас должна появиться надежда. Надежда, что эти политики поймут: сельское хозяйство (а значит, еда) необходимо. Уничтожив одно, они уничтожают и другое. Сегодня мы протестуем против многих правил Европы. Их слишком много для нормального ведения сельского хозяйства.

Бельгийские фермеры забросали яйцами здание Европарламента-10

Сам Брюссель сейчас больше похож на прифронтовой город. Власти сделали все, чтобы отгородиться от фермеров. Вокруг учреждений Евросоюза установлены металлические ежи, обмотанные колючей проволокой, и дежурит бронетехника. Протестующие уже стали возводить баррикады из покрышек и жгут костры. Полиция выставляет кордоны. Напряжение с каждым часом только нарастает и власти готовятся к любому развитию событий.

# Акции протеста # Новости Бельгии

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