Бельгийские фермеры забросали яйцами здание Европарламента
Протестное движение фермеров продолжает захватывать Европу. К этой быстро растущей волне, уже поглотившей Германию, Францию, Грецию, Польшу и Румынию, активно присоединились аграрии Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Французские дети решили поддержать протесты фермеров.
Но они не стали ограничиваться блокировкой дорог. Их целью стал Брюссель, где располагается штаб-квартира Евросоюза. Сотни тракторов уже оккупировали центр города, где сегодня должен пройти саммит лидеров ЕС. Разгневанные фермеры уже ярко показали свое отношение к этому событию и руководству ЕС в целом, забросав яйцами здание Европарламента.
Протестующие в ближайшее время ждут прибытия других колонн техники, которая направляется в город даже из других стран Европейского союза. Хотя фермерский кризис официально не включен в повестку саммита ЕС, демонстранты уверены, что смогут изменить ее и заставить участников встречи не только услышать их требования, но и сделать все для решения проблем.
Кевин Бертенс, фермер (Бельгия):
Если они увидят, сколько людей собрались здесь сегодня, и если они видят, что это происходит по всей Европе, то у нас должна появиться надежда. Надежда, что эти политики поймут: сельское хозяйство (а значит, еда) необходимо. Уничтожив одно, они уничтожают и другое. Сегодня мы протестуем против многих правил Европы. Их слишком много для нормального ведения сельского хозяйства.
Сам Брюссель сейчас больше похож на прифронтовой город. Власти сделали все, чтобы отгородиться от фермеров. Вокруг учреждений Евросоюза установлены металлические ежи, обмотанные колючей проволокой, и дежурит бронетехника. Протестующие уже стали возводить баррикады из покрышек и жгут костры. Полиция выставляет кордоны. Напряжение с каждым часом только нарастает и власти готовятся к любому развитию событий.