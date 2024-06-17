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В Бельгии прошли акции протеста против ультраправых партий

17 июня 2024 10:41
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В Европе не прекращаются выступления против правых партий, которые неожиданно укрепили свои позиции на прошедших выборах в Европарламент. Очередные акции протеста прошли в Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии прошли акции протеста против ультраправых партий-1

На улицы Брюсселя вышли около 10 тысяч человек, выступая против расизма и уничтожения демократии. Шествие закончилось возле здания Европарламента, где состоялся масштабный митинг. Люди держали плакаты «Никогда снова» и «Коричневая чума возвратилась, не дайте себя заразить». По словам организаторов, цель этой акции – показать, что подъем ультраправых в стране не является неизбежным и что общество готово защищать принципы демократии и свободы.

# Акции протеста # Новости Бельгии

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