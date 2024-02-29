На пляже в Бельгии взорвали бомбу времён Второй мировой войны

Один из таких – авиационную бомбу весом более 100 килограммов – случайно нашли люди, прогуливающиеся по пляжу города Коксейд. Они и сообщили о страшной находке в полицию. Район был тут же оцеплен, туда оперативно прибыли саперы, которые эффектно завершили свою работу. Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай. Несколько лет назад недалеко от этого места старую авиабомбу весом более 200 килограммов нашли во время строительства дороги.