В Брюсселе фермеры закидали полицию бутылками

Бельгийские фермеры вышли на акции протеста в Брюсселе. Митинг закончился столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии подожгли шины и поддоны, скандируя лозунги против правительства. После выхода правоохранителей на улицы города фермеры начали закидывать их бутылками. В ответ для подавления протестов полиция использовала водометы и слезоточивый газ, вытесняя митингующих с площади.

В это же время в Еврокомиссии проходила встреча министров сельского хозяйства, которые должны были обсудить кризис в секторе. Но пока не все страны согласны ослаблять давление на аграриев.

Напомним, с начала января фермеры по всей Европе выходят на акции протеста против новой сельскохозяйственной политики Евросоюза.