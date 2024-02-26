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В Брюсселе фермеры закидали полицию бутылками

26 февраля 2024 13:43
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Бельгийские фермеры вышли на акции протеста в Брюсселе. Митинг закончился столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе фермеры закидали полицию бутылками-1

Аграрии подожгли шины и поддоны, скандируя лозунги против правительства. После выхода правоохранителей на улицы города фермеры начали закидывать их бутылками. В ответ для подавления протестов полиция использовала водометы и слезоточивый газ, вытесняя митингующих с площади.

В Брюсселе фермеры закидали полицию бутылками-4

В это же время в Еврокомиссии проходила встреча министров сельского хозяйства, которые должны были обсудить кризис в секторе. Но пока не все страны согласны ослаблять давление на аграриев.

Напомним, с начала января фермеры по всей Европе выходят на акции протеста против новой сельскохозяйственной политики Евросоюза.

# Акции протеста # Новости Бельгии

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