Бельгийские пилоты вышли на забастовку

Забастовка пилотов привела к отмене значительной части рейсов в Бельгии. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протест продлится более суток. Из запланированных рейсов компании смогут выполнить только менее четверти. Многие пассажиры перенесли вылет на другие даты, а некоторым все же удалось улететь на рейсах других авиалиний. Тысячи человек застряли в аэропортах страны, около сотни рейсов отложены. Профсоюзы пилотов вышли на забастовку из-за разногласий с руководством компании по поводу дополнительных выплат к заработной плате.