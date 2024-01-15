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Бельгийские пилоты вышли на забастовку

15 января 2024 06:09
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Забастовка пилотов привела к отмене значительной части рейсов в Бельгии. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бельгийские пилоты вышли на забастовку-1

Протест продлится более суток. Из запланированных рейсов компании смогут выполнить только менее четверти. Многие пассажиры перенесли вылет на другие даты, а некоторым все же удалось улететь на рейсах других авиалиний. Тысячи человек застряли в аэропортах страны, около сотни рейсов отложены. Профсоюзы пилотов вышли на забастовку из-за разногласий с руководством компании по поводу дополнительных выплат к заработной плате.

# Забастовка # Новости Бельгии

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