В Бельгии прошли акции против планов ЕС сократить бюджетные расходы

Среди европейцев стремительно растет число людей, недовольных политикой ЕС. Более 2 000 протестующих собрались в Брюсселе, чтобы выразить негативное отношение к мерам финансового сокращения, предложенного руководством Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты, среди которых были жители целого ряда стран, выразили свое несогласие с политикой жесткой экономии. Акция протеста была организована во время встречи министров финансов европейских стран в Брюсселе, где обсуждался бюджет на 2025 год. Если озвученные предложения будут приняты, то только Бельгия столкнется с перспективой сокращения расходов на 30 миллиардов евро. Ну а самое большое возмущение у протестующих вызвал тот факт, что финансовую поддержку Украины уменьшать не планируют.

Проблема в том, что нам говорят, что денег на школы и больницы нет, но когда речь идет о финансировании Украины, вдруг нашлись миллиарды евро. Поэтому, пожалуйста, вместо этого потратьте немного денег на школы, больницы и будущее наших детей.

Шансы действительно велики, что еврочиновники могут сократить наши пенсии, урезать нашу систему медицинского страхования, которая финансируется государством. Мы очень боимся, что экономисты пойдут на это. И это станет катастрофой для всего общества, для каждого рабочего в Бельгии.